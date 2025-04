Nintendo svarer endelig på spørsmålet om hvorfor det ikke bruker analoge utløsere på Nintendo Switch 2

HQ

Et av de mest omtalte problemene i Nintendo Switchs fullstendige avsløring når det gjelder designbeslutninger, har vært fraværet av analoge utløsere og knapper på Joy-Con og også på konsollens Pro Controller (selv om de er til stede på Gamecube-kontrolleren).

Switch 2s ledende designere, Kouichi Kawamoto og Tetsuya Sasaki, henholdsvis produsent og teknisk direktør, tok opp dette og andre spørsmål om konsollens design og økosystem under pressekonferansen etter arrangementet, som VentureBeat har transkribert i sin helhet. Når det gjelder analoge utløsere, bemerket Kawamoto at det var mange utviklere som insisterte på dem, men at balansen mellom positive og negative sider til slutt avgjorde dem til fordel for digitale utløsere.

"Når det gjelder analoge knapper på skuldrene, er det positive sider, men også negative. Du mister litt av umiddelbarheten når de er analoge. Vi vurderte det, og bestemte oss for at øyeblikkelig input ville være et bedre alternativ. Derfor bestemte vi oss for å gå videre med denne beslutningen."

Så nå vet du det. De er kanskje ikke det foretrukne valget for en stor base av spillere og utviklere, men det umiddelbare innspillet var deres beste alternativ.