Nintendo Switch 1 går ned på maskinvare, men selger fortsatt spill som varmt hvetebrød

Nintendo Switch 2 og spillene har, ikke overraskende, startet med stil i Nintendos FY2026 Q1-økonomiske resultater, utgitt akkurat i morges. Over 6 millioner konsoller, og rundt 8,67 millioner spill til den, hvorav over 5,6 millioner er Mario Kart World.

Betyr dette at Switch 1 har blitt utslettet fra jordens overflate og selskapets interesser? Ingenting kunne være lenger fra sannheten. Nintendo Switch 1 forblir Nintendos økonomiske hjerte, i det minste i ytterligere ett regnskapskvartal (og mest sannsynlig også resten av året). Årsaken er at sammenlignet med de 8,67 millioner Switch 2-spillene, ble det solgt 24,4 millioner eksemplarer av Switch 1-titler. Nintendo påpeker at disse eksemplarene også er kompatible med den nye konsollen, så det er mulig at noen nye Switch 2-eiere bidro til å løfte dette tallet.

På maskinvaresiden var nedgangen i Switch 1-salget fra året før forventet. Mer enn 50 % sammenlignet med perioden april-juni 2025, hvor det ble solgt 2,1 millioner konsoller. Denne gangen er de bare i underkant av en million enheter ( 0,98 millioner), noe som gir en total på 153,1 millioner solgte Nintendo Switch 1-konsoller. I tillegg er årets prognose å nå 4,5 millioner Switch 1, så hvis prognosene innfris, vil Nintendo avslutte regnskapsåret med mer enn 155 millioner solgte Nintendo Switch 1.

For første gang siden lanseringen av Nintendo Switch 1 har trenden med vekst i antall spillere bremset opp.

Det høres alarmerende ut, men det er det slett ikke. Nintendos årlige brukervekst har vokst eksponentielt og jevnt siden 2017, fra 19 millioner brukere i regnskapsåret 2017-18 til toppen på 129 millioner brukere i regnskapsåret 2023-24. Det ser ut til at Nintendo da traff det potensielle taket for sin rekkevidde, ettersom antallet årlige aktive brukere i det påfølgende regnskapsåret falt til 128 millioner.

For denne generasjonen av Nintendo Switch 2 vil selskapets største utfordring være å opprettholde engasjementet til alle disse brukerne så mye som mulig, og selve rapporten beskriver at en av kjernestrategiene vil være å fortsette å støtte sine "eviggrønne" franchiser og utvide dem på den nye maskinvaren, så forvent nye versjoner av de mest populære franchisene: Animal Crossing, Super Smash Bros., Pikmin, The Legend of Zelda, Pokémon og, selvfølgelig, Super Mario.