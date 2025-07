Nintendo Switch 1 og 2 oppdaterert til versjon 20.2.0

HQ

I tillegg til å lansere et nytt lydspor på Nintendo Music, har Nintendo i dag sluppet en ny firmware-oppdatering for Nintendo Switch-familien av konsoller, både den første modellen og den nye Switch 2.

De offisielle patch-notatene for Update 20.2.0 er som følger :



Løste et problem der foreldrekontrollinnstillingene i noen tilfeller ikke ble overført fra Nintendo Switch til Nintendo Switch 2 når du overførte mellom systemene.



Løste et problem der meldingen "Søker etter nettverk..." i Internett-innstillingene under "Konsollinnstillinger"-menyen ikke ble godkjent.



Generelle forbedringer av systemstabiliteten for å forbedre brukeropplevelsen.



I tillegg ser det ut til at denne oppdateringen også har løst kompatibilitetsproblemer mellom eldre spill og hvordan de fungerer på den nye maskinvaren. Spesielt har brukeren OatMealDome rapportert på Bluesky at Portal 2 nå ikke krasjer ved oppstart på Nintendo Switch 2, og det er sannsynlig at andre tredjepartstitler nå fungerer bedre.

Har du lagt merke til kompatibilitetsproblemer mellom Switch 1-spillene dine på Switch 2?