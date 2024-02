Nintendo Switch 2: 14 nye og oppgraderte funksjoner vi ønsker oss

HQ

Ettersom Nintendo ikke har sagt et ord om etterfølgeren til Switch i sin siste finansielle rapport (den som refererer til fjerde kalenderkvartal i 2023), ser både aksjonærer, fans, presse og analytikere bare ett mulig vindu for endelig å komme med en uttalelse om den nye konsollen. Ettersom det ville være en stor overraskelse hvis Nintendo Switch 2, la oss si det slik, ikke kommer på markedet før jul, er selskapet forpliktet til å offentliggjøre planene sine senest i neste regnskapsrapport. Det vil si i slutten av april eller begynnelsen av mai 2024, hvis det ikke kommer med en kunngjøring allerede i den travle mars måned. Ja, neste måned.

Rapporten vil allerede inneholde alle resultatene for regnskapsåret 2024, som avsluttes 31. mars, og dermed også omfatter første kvartal i inneværende kalenderår. Deretter må produsenten dele sine prognoser frem til mars 2025 og definere sine investeringer og deler av sin strategi for hele perioden.

Det faktum at Switch i år kan bli den mest solgte konsollen i Nintendos historie, og at den ifølge de mest optimistiske estimatene til og med kan bli den mest solgte konsollen i historien før den går ut av produksjon, kan ikke lenger dekke over det (vanskelige) spørsmålet om den naturlige arverekkefølgen. Maskinvaresalget synker uke for uke, det er ingen blockbusters i sikte, og first party-kalenderen frem til våren fylles med mindre spill eller remakes og remasters av klassikere. Alt henger sammen. Det er roen som går forut for en ny konsoll.

For noen måneder siden lurte jeg på hva den spillbare oppfinnelsen til Super Nintendo Switch vil være, og så tilbake på historien til Nintendos maskiner og deres avhengighet av spillinnovasjoner for å lykkes eller til og med overleve. I dag vil jeg dvele ved de mer inkrementelle eller evolusjonære aspektene av hva Nintendo Switch har vært. Det vil si, med hybridkonsollen i hånden, hvor vi forventer, ønsker eller krever at Nintendo skal gjøre endringer på Super Nintendo Switch eller hva nå enn etterfølgeren kommer til å hete, hovedsakelig på maskinvarenivå.

Hva vil Super Nintendo Switch bringe med seg av endringer, forbedringer og nye funksjoner sammenlignet med den opprinnelige Switch?

Her er 14 forespørsler, ideer eller ønsker for den nye konsollen, sammen med sannsynligheten, etter vår mening, for at de blir oppfylt :

1. En sentralisert og forbedret online-plattform for fellesskapet.

Den store utviklingen i Nintendos onlinetjenester ble skapt i 3DS- og Wii U-tiden og endelig konsolidert med Nintendo Switch Online. Selskapet ligger imidlertid fortsatt mange år bak konkurrentene, spesielt når andre aktører som Microsoft er spesialister på tjenester.

Nintendo, som alltid er opptatt av å beskytte personvernet og eksponeringen av mindreårige, må introdusere et fornyet online-økosystem som gjør det mye enklere å legge til venner og dele spill på nettet. Et sentralisert sted der man kan se på aktiviteter, delta i rom og spill og til og med organisere turneringer, og endelig glemme de kjedelige vennekodene og utvide og forenkle tilkoblings- og matchingsmulighetene. Problemet med integrert talechat må selvfølgelig løses på en eller annen måte, i stedet for å se den andre veien og holde seg for ørene.

Sannsynlighet: ★★★☆☆☆☆☆☆.

2. En skjerm til randen

Nintendo Switch OLED-modellen gjorde det bedre på dette området, men å se rammene på en standard Switch i dag gir en vond følelse av et gammeldags leketøy snarere enn en moderne spillenhet. Med dagens teknologi er det mye lettere å få plass, og når vi først er inne på skjermen, hadde det vært ønskelig med en OLED-variant som et alternativt lanseringsalternativ... og kanskje er det på tide å øke oppløsningen til 7-tommers eller kanskje større skjermer.

Ok, vi vet at Valve ikke har gjort dette med Steam Deck, og at det er en ytelseskostnad, men hvis Switch 2 fortsatt står for mesteparten av spillutførelsen og er betydelig kraftigere, er det kanskje på tide å satse på full-HD på bærbar, noe som vil gi en pikseltetthet som aldri før er sett på Nintendo-maskiner.

Sannsynlighet: ★★★★☆☆☆.

Analoge utløsere

En dag får vi vite hvorfor Nintendos kjærlighetsforhold til de analoge utløserne tok slutt så raskt. Det er sant at de ikke oppfant dem, men de satset stort på dem med Gamecube, med svært ergonomiske knapper og stor slaglengde for maksimal presisjon i ulike sjangre, spesielt racingspill. Fremfor alt det fantastiske F-Zero GX, til det punktet at vi forstår at det ikke fikk noen oppfølger av den enkle grunn at det ikke kunne stole på disse kontrollene.

At ekspertene på maskinvareinnovasjon bestemte seg for å utelate dem fra Wii U og Switch er noe vi fortsatt ikke helt forstår. Det er sant at førstnevnte hadde en GamePad som var like solid som en førskolelek, og at sistnevnte er fullt bærbar, og kanskje de var redde for at den skulle gå i stykker, men så introduserte de så mange andre ømfintlige elementer, for eksempel den analoge styreputen på 3DS. Hva så? En patentkonflikt?

La dem ordne opp i det, for hvis Super Nintendo Switch aspirerer til å være et alternativ eller supplement til PlayStation- og Xbox-husholdningskonsoller mye mer enn den nåværende maskinen, må den plukke opp det som er standard, spesielt når det gjelder å kontrollere kjøretøy og modulere visse skyteinnretninger. Og hvis den kan det, med ekstra motstand som DualSense' adaptive utløsere, som kombinert med bevegelsessiktingen som Zelda spredte, ville gjøre det enda mer tilfredsstillende å bruke Links bue. Eller Splatoons jetfly!

Sannsynlighet: ★★★★☆☆

4. Farvel til pinnedrift

Apropos kontroll, Switchens største og pinligste produksjonsproblem må løses fullstendig. Vi vet at det er komplisert, og at andre produsenter har hatt lignende problemer, men kontrollernes konger må finne en endelig løsning slik at vi aldri mer ser figuren vår, eller kameraet, bevege seg på egen hånd.

Sannsynlighet: ★★★★☆☆

5. Nydesignede Joy-Con-kontrollere for bedre ergonomi

Tilbake til kontrollerne. Ingen vil benekte at Joy-Con-kontrollerne var en god idé, og at de har gjort det mulig å spille spill som tidligere var utenkelige, enten det dreier seg om solospill med én eller to hender, eller å improvisere et flerspillerspill på farten. Men de fleste voksne har ikke barnehender. Heller ikke japanernes. Å kjøre Mario Kart 8 Deluxe med én enkelt horisontal Joy-Con resulterer i dag i flere timer med smerter og stivhet, selv om det bare er en rask runde.

Vi trenger Joy-Cons som ikke er mye større, men som har mer plass og ergonomi, og som tar hensyn til frittstående bruk.

Sannsynlighet: ★★★★★

6. En D-Pad på hver kontroller

Skal vi fortsette med kontrollene? Ja, det skal vi. Pro-kontrolleren og Nintendo Switch Lite har fått det til: den digitale fireretningsplaten brukes like mye eller mer enn noensinne, spesielt med tanke på 2D- retro-indie-eksplosjonen. Å spille spill som Street Fighter eller Mario vs. Donkey Kong på en standard eller OLED Switch i håndholdt modus er en pine med de små retningsknappene på Joy-Con, også på grunn av punktet ovenfor.

Og hva skjer når du holder den horisontalt? Ikke så mye, hvis du tenker på hvor mange ganger du har spilt med venstre Joy-Con horisontalt. Det fine symmetriske designet blir skadelidende fordi den høyre kontrolleren må respektere de fire klassiske ansiktsknappene og følelsen av dem, men utseendet er ikke det viktigste her.

Sannsynlighet: ★★★★☆☆☆☆

7. Bedre utnyttelse av dokken

Vi har hørt noen rykter om at Switch 2s Dock vil inneholde litt mer maskinvare, litt mer datakraft, hvis du skjønner hva jeg mener. Den nåværende fungerer i utgangspunktet bare som en boks for lading, hvile og tilkobling til nettverk, TV og periferiutstyr, men det er fortsatt den håndholdte enheten som kjører spill på den store skjermen, bare med all kraften og forbruket til en plugg og uten batteribruk.

Hvis Dock 2.0 i tillegg til alt dette først og fremst øker CPU og minne, kan man få høyere oppløsning og detaljrikdom på TV-en. I tillegg har vi all rett til å forestille oss andre bruksområder, som for eksempel bærbar, men strømmedrevet spilling i nærheten av Dock, eller muligheten for å tilby en Wii U-lignende modus med to skjermer, der hvert "vindu" viser noe forskjellig. Dette gikk tapt med den endelige utviklingen til Switch, men Nintendo og andre eksperimenterte mye og kom opp med gode bruksområder, som for eksempel det uoppnåelige Affordable Space Adventures.

Sannsynlighet: ★★★☆☆☆☆☆☆.

8. Mer anstendig lyd

Noen Nintendo Switch-titler, for eksempel de to Zelda-spillene med åpen verden, MK8 Dx eller Metroid Dread, tilbyr flott posisjonell surroundlyd, men de fleste vet ikke engang om det. Muligheten er noe skjult og leveres utelukkende i 5.1 og lineær PCM, noe som ikke ville vært noe stort problem hvis vi ikke så mange spill som fulgte lisensierte formater som Dolby eller DTS på de andre maskinene. Det ville med andre ord øke kompatibiliteten, bruken og dermed gleden av lydbildet. Du må betale royalties, ja, og PS5 hadde i seg selv mange problemer og begrensninger i begynnelsen til tross for at Sony tidligere var mesteren av kino, men vi er ikke lenger i Wii-tider, og den optiske utgangen er også en ting fra fortiden de ville spare penger på.

Det er en viktig ting for audiofile, og igjen, hvis Nintendo ønsker å få mange flere nye utgivelser i all sin prakt fra andre selskaper, men vi forstår også at de ikke prioriterer det i hodetelefongenerasjonen, og som en halvportabel konsoll. Selv om vi ikke er enige!

Når vi snakker om hodetelefoner, ville det også være lurt å ta i bruk nyere Bluetooth-formater for å redusere forsinkelsen, og i alle fall beholde USB-C-porten for å kunne koble til noen trådløse ørepropper uten forsinkelse.

Sannsynlighet: ★★★☆☆☆☆☆☆

9. Full bakoverkompatibilitet

Vil jeg kunne bruke alle Nintendo Switch-spillene og -tilbehøret mitt på etterfølgeren? Dette er nok millionspørsmålet, særlig blant dem som har fått tak i maskinen de siste månedene og nå kjenner lukten av hvit røyk. Det er mange faktorer som spiller inn, men først og fremst fysiske spill, digitale nedlastingsspill og kontrollere.

Med tanke på deres merittliste tror vi ikke at Nintendo vil tillate nedlasting av alle eShop-spill som allerede er kjøpt på Switch for å spille dem igjen, eller for å fortsette å spille dem på Nintendo Switch 2. Det ville være en avgjørelse som ikke bare er fornærmende for fansen, men også noe absurd og inkonsekvent. Vi forventer at dette også vil gjelde for klassikerne som er tilgjengelige som en del av Nintendo Switch Online-abonnementene, en tjeneste de som nevnt ønsker å beskytte og markedsføre.

Vil de beholde det samme sporet for kassetter eller spillkort? Hvis det allerede var en overgang fra DS til 3DS, var det av én hovedårsak: piratkopiering. På dette tidspunktet har noen allerede rotet med Switch på flere måter, og for å unngå å åpne bakdøren som allerede er utviklet for den nåværende konsollen, foretrekker de kanskje å endre det fysiske formatet nok en gang, og kanskje spare kostnader og øke lagringsminnet i prosessen (de to problemene med de nåværende Switch-kortene). Dette er bare gjetninger, men med tanke på at det er den konsollen som det selges flest fysiske spill til, tror vi ikke at Nintendo er ferdig med boksutgivelser ennå. Kommer de til å våge å lansere en sporløs modell med økt nedlastingslagring i stil med de diskstasjonsløse PlayStation- og Xbox-konsollene? Det høres ikke ut som dem.

Et annet spørsmål er Joy-Con-kontrollerne. Vi skjønner ikke hvorfor de ikke skulle tillate at Pro Controllers støttes, med mindre det skjer en radikal og uventet endring i kontrollmetoden, men Joy-Con kan bli overflødige med noe så enkelt som å bytte ut snap-on-skinnene på sidene av skjermen med mer robuste. Kanskje de også dropper den infrarøde sensoren, som, la oss innse det, har blitt utnyttet for dårlig...

Sannsynlighet: ★★★★★ (digitale spill) ★★★★★☆☆ (fysiske spill) ★★★★★☆☆☆☆ (Joy-Con).

10. Det perfekte forholdet mellom kraft og pris

Uten å vite om de har noen spillbare ess i ermet, som vi nevnte tidligere, er alt som er "kjent" om Super Nintendo Switch at det vil være snakk om mer og bedre <em>. Fremfor alt mer kraft og bedre ytelse. Men når vi ser hvordan produkter som Asus' ROG Ally, Valves Steam Deck eller Lenovos Legion Go kommer ut når det gjelder forholdet mellom kraft og pris (og i noen tilfeller med ytelsesulemper som følge av at de baserer seg på et ikke-dedikert operativsystem), blir det veldig interessant å se hvor Nintendo står med sin maskinvare, med tanke på at de forventer å selge mange millioner flere enn de tre nevnte til sammen.

Vi forventer ikke at Nintendo Switch 2 vil våge å bryte 500-eurogrensen, og at den vil ligge i området 400-450 euro, med tanke på deres nåværende og tidligere prispolitikk. Hvor mye rå kraft de klarer å stappe inn i en bærbar enhet til den prisen, noe som igjen utgjør en betydelig forskjell fra maskinvaren i 2017, vil være nøkkelen til å definere hva maskinen vil kunne tilby de første årene. Disse komponentene er for det meste raske, dyktige og moderne prosessor- og grafikkbrikker (4K HDR på TV og DLSS for å spare litt saus?), mengden og typen RAM og solid state-lagring.

Nintendo har aldri vært overdådig med rå kraft. I hvert fall ikke siden Gamecube-fiaskoen. Det løpet hadde de allerede lagt bak seg. Komponentleverandørene vil imidlertid ha konkurrert om å tilby dem den beste pakkeløsningen, vel vitende om deres enorme potensial for suksess. Og selskapet vil gi tredjepartsselskaper muligheten til enkelt å portere sine AAA-utgivelser fra PS5- og Xbox-serien til den nye hybriden, slik at de kan spilles på en ekte håndholdt. De vil minimere den nødvendige optimaliseringen, utnytte multiformatmulighetene i Unreal Engine 5 og være smarte med maskinvareteknikken.

Spill som Hogwarts Legacy viser at denne veien kan være svært lukrativ for Nintendo og de tredjepartene som kommer til å kaste seg på, kanskje mer enn noen gang, selv om den nye konsollen kommer i utide.

<em>Sannsynlighet: ★★★★★☆☆☆☆ (du definerer sweet spot).

11. Total innløsning hos tredjeparter

Det forrige punktet går hånd i hånd med dette. Nintendos forhandlinger med tredjeparter nå som de er i en maktposisjon, må være fruktbare. Mer enn noensinne. Veien som ble forlatt på grunn av arroganse i Nintendo 64-æraen, og som ble gjenopprettet litt etter litt med 3DS og Switch, må nå fullføres.

Tredjepartene kommer bare til å lansere storspillene sine på Nintendo Switchs etterfølger på samme tid som de gjør på PS5 og Xbox-serien hvis det er overbevisende nok, og bare hvis alle gjør det, vil dette poenget være oppnådd for første gang siden SNES.

Ok, jeg hørtes litt ut som Bilbo Lommelun. Nintendo Switch har vært hjemmet til store, enorme suksesser fra andre, som Minecraft. Men den har ikke vært hjemmet til Call of Duty, Assassin's Creed, Star Wars, Street Fighter, Resident Evil, Elden Ring, Tekken og Grand Theft Auto. Og FIFA/EAFC teller ikke med, og EA leverer nesten alltid dårlige porteringer.

Det har alltid vært selskapets største utfordring med en så sterk førstepartsportefølje, og det er helt sikkert en av de største utfordringene de har satt seg nå.

Sannsynlighet: ★★★☆☆☆☆☆.

12. To storfilmer ved lansering

Nintendo har lært mye av tidligere maskinvaredebuter og noen tørkeperioder etter lansering. Med frontlinjestudioene som har jobbet på spreng med den nye maskinen i flere år allerede, forventer vi kanskje ikke en like stor suksess som The Legend of Zelda: Breath of the Wild og Super Mario Odyssey var på bare ni måneder i forrige lanseringsår, men en sammenlignbar innsats.

Vi er overbevist om at Nintendo EAD Tokyos nye storspill, enten det er the next 3D Mario eller kanskje med Donkey Kong som spesialgjest, blir det store lanseringsspillet for Super Nintendo Switch. Og det kan ikke være det eneste. Når Smash Bros., Animal Crossing eller Splatoon vanligvis er andrebølgesuksesser (og når Metroid Prime 4 har tid igjen og vi heller ikke forventer at den uunngåelige oppfølgeren til Mercurysteams Metroid Dread er klar), er det få egne konsollselgende IP-er igjen. Vil Nintendo våge å lansere sin nye konsoll ... sammen med den nye Pokémon?

Sannsynlighet: ★★★★☆☆

13. Gamecube i NSO

Gi meg de analoge utløserne jeg ba om før, og gi meg Gamecube som en del av Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Vi mistet bakoverkompatibiliteten etter Wii, så det virker som den mest fjerne og glemte konsollen, for hvor elsket den lille kubiske maskinen var. At Wind Waker og Twilight Princess HD-remasterne ble værende på Wii U gjorde ikke saken bedre.

Den nye maskinvaren bør kunne kjøre, forbedre og lagre disse nedlastningene uten særlig stress, og da vil NSO ha en voksende og utrolig fristende retrosamling - ja, for det er også retro - i abonnementsformat. Og når vi først er i gang, er DS og 3DS også hjertelig velkomne.

Sannsynlighet: ★★★★☆☆☆.

14. En moderne og smidig eShop

Vi begynte med å snakke om et sentralisert online-system, og dette bør gå hånd i hånd. Overgangen fra Wii U- og 3DS eShop til Nintendo Switch-butikken var et stort sprang for menneskeheten. Men i dag, når vi alle er vant til å surfe på digitale tjenester og butikker av alle slag, har det blitt gammeldags. Vi trenger at det ikke tar flere sekunder å laste inn hver side, at det er mye enklere å filtrere og finne spill (må jeg virkelig bruke så lang tid på å laste ned spillene jeg eier på nytt?) og, selv om noen kanskje ikke liker det, at nye utgivelser, salg og tilbud smelter sammen med menyer og systemprogramvare. Alt og alle blir digitale, og Nintendo har funnet ut hvordan de skal gjøre det bedre etter å ha ligget etter i mange år.

Sannsynlighet: ★★★★☆☆

Hva krever du av Nintendo Switchs etterfølger?