Nintendo Switch 2: Alle titler kompatible med høyt dynamisk område

Selv om det magiske akronymet "4K HDR" ikke er noe nytt og har vært en standardfunksjon i mange audiovisuelle og videospillinnhold i over et tiår (i motsetning til 8K, buede TV-er eller stereoskopisk 3D), har Nintendo, som alltid kommer litt, eller mye, senere til adopsjon og innlemmelse av visse multimediaformater, sørget for å skryte av denne grafikkapasiteten med sin Nintendo Switch 2, produsentens nyeste konsoll, som nå har vært i salg i en måned.

Maskinen tillater 4K HDR-utgang i dokket modus (logisk nok på skjermer som er kompatible med både 2160p-oppløsning og høyt dynamisk område), og inkluderer også andre fremskritt innen bildekvalitet, for eksempel 1440p (2K) mellomutgang, 120 Hz eller VRR i bærbar modus og en HDR, men Full-HD 1080p-skjerm. Når det gjelder lyd, bringer den tilbake 5.1-surroundlyden via PCM som allerede ble tilbudt av den første Switch (den støtter fortsatt ikke Dolby eller DTS) og legger til noen ekstra moderne funksjoner, for eksempel virtualisert 3D-surroundlyd og ganske anstendig støyreduksjon for den innebygde mikrofonen.

Men uansett hvor mye utviklere og utgivere insisterer på at Nintendo skal omfavne de nyeste audiovisuelle formatene, når det kommer til stykket, skjer det samme som med nyvinningene når det gjelder kontroll og spillmuligheter: Det er Nintendo selv som tar dem til seg og får mest mulig ut av dem fra dag én.

Dermed ble Nintendo Switch 2 utgitt for en måned siden med ganske mange HDR-kompatible spill, men de aller fleste var sine egne, mens tredjepartsporter og nye utgivelser, bortsett fra tilfeller som Civilization VII eller Cyberpunk 2077, for det meste ignorerte denne muligheten.

Fra Nintendo :

"HDR (High Dynamic Range) er en type teknologi som muliggjør bruk av et bredere spekter av lysstyrke (eller dynamisk område). På Nintendo Switch 2 gir HDR mulighet for et større utvalg av lys og farger, samt et mer variert uttrykk av intensitet og lyse og mørke områder. HDR-kompatibiliteten varierer fra spill til spill, og krever en kompatibel skjerm når du spiller i TV-modus."

Ironisk nok er Nintendo Switch 2 den første konsollen som tilbyr HDR universelt, selv om den er den siste til å komme med et høyt dynamisk område, ettersom LCD-skjermen i bærbar modus tillater det. Dette betyr at forskjellen mellom SDR- og HDR-spill er åpenbar hvis du spiller med konsollen i hendene, og også hvis TV-en din er kompatibel. Effekten er slående: alt virker mattere, eller som om TV-en din har gått i energisparemodus når du bytter til et spill uten HDR og mister den ekstra lysstyrken, og vi tror at fargerike titler som Sonic X Shadow Generations ville ha hatt stor nytte av muligheten.

Advarsel: For å få glede av videoene som er lagt inn i denne artikkelen, må du selvsagt se dem på en HDR-kompatibel skjerm.



Om Switch 2-systemets tvungne automatiske HDR og forskjeller

Mens vi venter på at noen av dem skal få en oppdateringsoppdatering, har vi også testet den automatiske "falske" HDR-en som Switch 2 kan tilby hvis du holder HDR-innstillingen aktiv og ikke setter den til "bare på kompatible titler". Naturligvis er native HDR-spill forberedt som standard for å dra nytte av hele det dynamiske spekteret, men vi har observert, og fanget i vedlagte gameplay, at titler som Street Fighter 6 eller Disney Dreamlight Valley ser mye bedre ut med dette systemtvangs-HDR.

Alle kjente Nintendo Switch 2-spill med innebygd HDR til dags dato

Med den nært forestående utgivelsen av Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 med innebygd HDR, og etter denne generelle introduksjonen, undersøker og sammenstiller vi denne listen over titler for Nintendo Switch 2 som kan produsere et bredt spekter av luminans på kompatible skjermer.

[Oppdateres kontinuerlig] Nedenfor er en liste over Switch 2 -titler som vi har kunnet verifisere, eller som er offisielt bekreftet, at har et native High Dynamic Range -alternativ, sammen med utgivelsesdato.



ARMS (gratis oppdatering fra Nintendo Switch)

Captain Toad: Treasure Tracker (gratis oppdatering fra Nintendo Switch)

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (5. juni 2025)

Donkey Kong Bananza (17. juli 2025)

Drag x Drive (14. august 2025)

Fast Fusion (5. juni 2025)

Mario Kart World (5. juni 2025)

Metroid Prime 4: Beyond (2025)

Nintendo Switch 2 Welcome Tour (5. juni 2025)

Sid Meier's Civilization VII (5. juni 2025)

Super Mario 3D World + Bowser's Fury (bare den delen av Bowser's Fury) (gratis oppdatering fra Nintendo Switch)

Super Mario Odyssey (gratis oppdatering fra Nintendo Switch)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition (5. juni 2025)

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (gratis oppdatering fra Nintendo Switch)

The Legend of Zelda: Link's Awakening (gratis oppdatering fra Nintendo Switch)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition (5. juni 2025)

Tony Hawk Pro Skater 3+4 (11. juli 2025)



Når det er sagt, og i mangel av bekreftelse på noen endring i planene, er det overraskende at titler utgitt av Nintendo, for eksempel Pokémon Legends: Z-A (16. oktober 2025) eller Kirby and the Forgotten Land - Nintendo Switch 2 Edition + The Astral World (28. august 2025) ikke kommer med HDR, selv om det er forståelig at den opprinnelige utviklingen i begge tilfeller var for Nintendo Switch, og det kan være at den opprinnelige koden ikke fungerer like bra i porten som i andre tilfeller.