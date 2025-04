Nintendo Switch 2 Direct utsettes plutselig seks måneder

HQ

Hvis du tror det bare har vært noen få lekkasjer om morgendagens Nintendo Direct som dreier seg om Switch 2, så har du helt rett, og det viser seg at det er en grunn til dette. Nintendo har nå kunngjort at presentasjonen dessverre blir utsatt med hele seks måneder. Den nye datoen? 8. oktober 2025.

Nintendo selv er som vanlig ordknappe om årsaken, men skriver på sosiale medier at de vil "sørge for at presentasjonen oppfyller de høye forventningene til spillerne". En offisiell uttalelse lyder:

"Vi vet at mange av dere gleder dere til å høre mer om Switch 2, men vi vil være sikre på at alle detaljer er perfekte. Vi takker for tålmodigheten og ser frem til å dele nyheter med dere i oktober. Etter torsdagens Nintendo Direct vil det fortsatt være mange nye spill å spille på Switch, og mer vil komme."

Spekulasjonene er allerede i full gang, og dreier seg om alt fra komponentfeil til Trumps tariffer, og det faktum at viktige spill ikke vil være klare i tide. Det er også bekymring for at Nintendo ikke ønsker å lansere konsollen sin i forbindelse med Grand Theft Auto VI fordi PlayStation 5 og Xbox Series X/S forventes å fly ut av hyllene, noe som kan føre til at den nye konsollen får en treg start.

Uansett må vi vente et halvt år til før vi blir kjent med Nintendos nye konsoll, som nå sannsynligvis vil bli lansert i november eller desember. I mellomtiden kan vi alltids fortsette å spekulere i alt fra lanseringstitler til prislappen.