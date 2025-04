Nintendo Switch 2 Direct vil vare i 60 minutter

HQ

Det er nesten her, den store dagen for Nintendo-fans når den japanske konsollprodusenten løfter gardinen på Switch 2 og kunngjør de forskjellige lanseringsspillene. Det nøyaktige tidspunktet for showet er satt til 2. april kl. 14:00 BST / 15:00 CEST, og nå som det nærmer seg, har Nintendo avslørt en interessant bit av informasjon om det.

Dette er spesifikt at showet vil vare i rundt 60 minutter. Jepp, det kommer til å bli stort og langt, så forvent mye spilling og avsløringer for konsollens lanseringsperiode, samt sannsynligvis et mye dypere dykk inn i teknologien som driver den.

Ellers, etter Direct, på torsdag og fredag (3. og 4. april), vil Nintendo også være vertskap for Treehouse: Live -show som vil presentere hands-on gameplay av Switch 2 -spill. Disse vil hver finne sted kl. 15:00 BST / 16:00 CEST.

Når det gjelder hvor du kan se alt dette, kan du enten gå til det dedikerte nettstedet eller Nintendos YouTube-kanal.