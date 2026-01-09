Nintendo Switch 2 fikk nettopp den aller første 3D Fire Emblem

Det klassiske og elskede SRPG-spillet Fire Emblem: Path of Radiance kom nettopp til alle Nintendo Switch 2 som abonnerer på NSO + Expansion Pack-tjenesten som en del av Gamecube-retrokatalogen, akkurat da folk klaget på at den vokste for sakte.

Intelligent Systems' original ble utgitt i 2005 som det aller første 3D-spillet i serien, og introduserte også CGI-scener og stemmeskuespill. Det var det niende Fire Emblem-spillet hvis man regner med alle de japanske utgavene, men faktisk det tredje som kom til Vesten, rett etter GBA-utgavene Blazing Blade og Sacred Stones.

De nye Nintendo Classics-spillene, anført av Super Smash Bros.-figuren Ike, gir deg rundt 30-50 timer med taktisk kamp med JRPG-elementer, og det er en flott introduksjon til den nå svært kjente serien hvis du vil utforske dens første streiftog inn i 3D-verdenen, selv om 2D-spillene til GBA og DS nok er et mye bedre utgangspunkt alt i alt.

Med utgivelsen har også hele det originale lydsporet til Fire Emblem: Path of Radiance blitt lagt til i Nintendo Music-appen. Kommer du til å klø deg i FE-kløen i helgen mens du venter på at det nye Fire Emblem: Fortune's Weave skal slippes på Nintendo Switch 2 senere i år?