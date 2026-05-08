Nintendo Switch 2 fortsetter å overgå den originale Switch når det gjelder salg

Den nye konsollen har solgt nesten 20 millioner enheter, og Nintendo ser et "konsentrert" salg i lanseringsåret.

Det har snart gått ett år siden den offisielle lanseringen av Nintendo Switch 2, og selv om vi kanskje har blitt vant til den nye og forbedrede hybridkonsollen i stua eller på fanget, følger Nintendo fortsatt nøye med på resultatene. Switch 2 har gjort det uhyre bra i lanseringsåret, og via Nintendos siste regnskap ser vi at den har gjort det bedre enn Nintendo Switch sammenlignet med lanseringsåret.

Ved utgangen av regnskapsåret, som tar oss til de siste dagene i mars, har Nintendo Switch 2 solgt 19,86 millioner enheter. "For Nintendo Switch 2 var salget mer konsentrert i lanseringsåret sammenlignet med tidligere maskinvaresystemer", skriver Nintendo. I løpet av den første 22-månedersperioden etter lanseringen forventes det også at Switch 2 vil fortsette å overgå Nintendo Switch.

Neste år forventer Nintendo faktisk å selge færre Switch 2-enheter. Dette skyldes i stor grad prisøkningen som ble kunngjort i det samme årsresultatet. Selv om de fortsatt ønsker å selge mer enn 16 millioner Switch 2-enheter i løpet av neste regnskapsår, ser det ut til at Nintendo er litt forsiktig med at Switch 2 er en konsoll som bremser litt ned etter et enormt lanseringsår. Vi får se hvordan de kan holde salget oppe.

