Nintendo Switch 2 fortsetter å overgå den originale Switch når det gjelder salg

Det har snart gått ett år siden den offisielle lanseringen av Nintendo Switch 2, og selv om vi kanskje har blitt vant til den nye og forbedrede hybridkonsollen i stua eller på fanget, følger Nintendo fortsatt nøye med på resultatene. Switch 2 har gjort det uhyre bra i lanseringsåret, og via Nintendos siste regnskap ser vi at den har gjort det bedre enn Nintendo Switch sammenlignet med lanseringsåret.

Ved utgangen av regnskapsåret, som tar oss til de siste dagene i mars, har Nintendo Switch 2 solgt 19,86 millioner enheter. "For Nintendo Switch 2 var salget mer konsentrert i lanseringsåret sammenlignet med tidligere maskinvaresystemer", skriver Nintendo. I løpet av den første 22-månedersperioden etter lanseringen forventes det også at Switch 2 vil fortsette å overgå Nintendo Switch.

Neste år forventer Nintendo faktisk å selge færre Switch 2-enheter. Dette skyldes i stor grad prisøkningen som ble kunngjort i det samme årsresultatet. Selv om de fortsatt ønsker å selge mer enn 16 millioner Switch 2-enheter i løpet av neste regnskapsår, ser det ut til at Nintendo er litt forsiktig med at Switch 2 er en konsoll som bremser litt ned etter et enormt lanseringsår. Vi får se hvordan de kan holde salget oppe.