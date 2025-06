Nintendo Switch 2 hadde den beste lanseringen av videospillmaskinvare noensinne i Japan

HQ

Vi vet at Nintendo Switch 2 har hatt tidenes beste konsollansering, med over 3,5 millioner solgte enheter på bare fire dager. Selv om det er utrolig å slå rekorder over hele verden, er det også interessant å se på hvordan den presterer i enkelte regioner.

Ifølge de siste salgstallene fra Famitsu solgte Nintendo Switch 2 947 931 enheter på tre dager. Dette gjør den til den største lanseringen av videospillmaskinvare noensinne i landet. Hvis vi ser på de tidligere rekordholderne, solgte PS2 630 000 enheter ved lanseringen, og Game Boy 610 000.

Selv kongen av konsoller, PS2, har altså blitt vippet litt av tronen her. Det er også verdt å merke seg at Famitsu ikke tar hensyn til My Nintendo Store-salget, noe som betyr at det faktiske antallet solgte Nintendo Switch 2-konsoller kan være mye høyere.

Når det gjelder programvare, bør det ikke overraske noen å se at Mario Kart World også topper listene, etter å ha solgt 782 566 enheter i henhold til dataene fra Famitsu. Ettersom Switch 2 fortsetter å dominere salgslistene, må vi se hvor lenge denne gode trenden kan fortsette.