Nintendo Switch 2 har nå en egen versjon av ARK: Ultimate Survival Evolved

Det er sant at Nintendo Switch 2s katalog av egenutviklede titler fortsatt er i sin spede begynnelse, men vi har allerede en god samling av tredjepartsspill som kan holde oss gående frem til 2026, noe som er mye, mye mer lovende enn dette lanseringsåret. Og et av spillene som nå fullt ut slutter seg til Switch 2-opplevelsen er ARK: Survival Evolved, som lanserer sin ARK: Ultimate Survivor Edition i dag.

Denne versjonen inkluderer grunnspillet og alle de store utvidelsene som allerede er utgitt: Scorched Earth, Aberration, Extinction og Genesis Parts 1 & 2, alle optimalisert og polert for å dra nytte av den nye maskinvaren. Ultimate Survivor Edition-oppdateringen gir jevnere spilling, høyere ytelse og oppløsning, kvalitetsskyggelegging og antialiasing. Alt du forventer av en ultimate utgave av spillet er her.

I tillegg er ARK: Ultimate Survivor Edition tilgjengelig på eShop med 60 % rabatt på lanseringstilbudet, som varer frem til 6. november. Akkurat nå kan du få det for €19,99, eller for €7,99 hvis du allerede eier spillet på Switch 1 og vil ta det til neste nivå.

Er du klar for den ultimate overlevelsen med ARK: Ultimate Survivor Edition?