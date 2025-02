Nintendo Switch 2 Joy-Con og Pro Controller-patenter avslørt

HQ

Nintendo utsatte den offisielle kunngjøringen av Nintendo Switch 2 så lenge som mulig, og den 16. januar la de endelig kortene på bordet, selv om den fullstendige avsløringen ikke vil komme før den 2. april, som allerede er bekreftet som dato og klokkeslett. Uansett har lekkasjene de siste ni eller ti månedene om komponenter, kraft og materialer vært mange, og mange av dem har blitt mer eller mindre bekreftet med et glimt av designet ... men andre overraskelser har blitt holdt skjult frem til i dag.

I dag har patenter for Switch 2s nye Joy-Con, samt den nye Pro Controller, kommet frem i lyset, og de viser oss noen interessante godbiter, spesielt om musefunksjonen. For eksempel kan dual-mouse-arrangementet brukes til å spille dual-stick-titler, med tank-kontroller, og til og med til å fly fly i Microsoft Flight Simulator, hvis det andre ryktet blir bekreftet.

"En Joy-Con til venstre, en mus til høyre"-modus er et opplagt oppsett for skytespill, så vi er oppriktig interessert i å teste dette arrangementet i et hypotetisk Call of Duty for Switch 2.

Det som imidlertid er mer nysgjerrig, er at patentskjemaene også snakker om at Nintendo Switch 2 <strong>Pro-kontrolleren også kan tas av<strong> og brukes som frittstående Joy-Con-er, for å legge til rette for musemodus for spill. Disse patentskissene har vært registrert siden 2022, selv om de først har kommet frem i lyset nå, og kanskje fordi de er relatert til en spesifikk funksjonalitet, vises ikke den "berømte" C-knappen som det har blitt snakket så mye om tidligere.

Uansett er jeg sikker på at Nintendo vil vise alle disse nye funksjonene på sin kommende presentasjon i april, noe vi ser frem til.

Planlegger du å få tak i en Nintendo Switch 2 ved lansering?