Nintendo Switch 2 når 4 millioner solgte enheter i Japan, og overgår både Gamecubes total og halvparten av PS5

Selv om visse vestlige markeder er overraskende for den sterke ytelsen til Nintendo Switch 2 i sitt første leveår til tross for følelsen igjen i sommer og høst (som tilfellet er i Spania, hvor den selger raskere enn noen annen konsoll noensinne), er det i Japan hvor Nintendos siste hybrid har blitt et absolutt fenomen. Ifølge det ledende japanske magasinet Famitsu har maskinen allerede passert 4 millioner solgte enheter.

Milepælen ble nådd i løpet av den første uken av det nye året, etter å ha falt like under i 2025 med 3,78 millioner og solgt 10 Switch 2 for hver PS5 i juleuken (og i lignende proporsjoner i de foregående ukene). Når man legger sammen Switch-familiens konsoller, er det Nintendos tredje beste år i tiåret med 5,3 millioner, bare overgått av de to årene med pandemien. Mens det i Spania tok 7 måneder å selge det som den første Switch brukte 10 måneder på å selge, selger den i Japan dobbelt så raskt.

Med 4,09 millioner solgte konsoller i Japan hittil, har Nintendo Switch 2 også overgått den mislykkede Gamecube-konsollen (4,04 millioner), og har allerede nådd 55,8 % av det totale antallet PS5-konsoller (7,34 millioner levert på fem år) på et halvt år. Faktisk klarer Sonys konsoll endelig å selge i samme takt som den første Switch, som også pleide å legge den langt bak.

Dette gjenspeiles også i årets mest solgte programvare i Japan, toppet av Mario Kart World og Pokémon Legends Z-A, med henholdsvis 2,8 og 2,6 millioner fysiske eksemplarer (sistnevnte inkludert Switch 1), foran Monster Hunter Wilds for PS5, som fortsatt ligger under millionmerket.

Japanske Switch 2-brukere venter spent på utgivelser som Final Fantasy VII: Remake Intergrade (allerede tilgjengelig på PS5), men også andre som kommer ut samtidig på Nintendo-plattformen, som Dragon Quest VII: Reimagined, Resident Evil Requiem og Pragmata. Det blir interessant å se hvordan disse to sterke multiplattform-satsingene fra Capcom presterer på konsollen som er mindre kraftig når det gjelder maskinvare, men kraftigere når det gjelder salg for øyeblikket.