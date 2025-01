Nintendo Switch 2: Ny 360-graders lekkasje viser konsolldesign

HQ

Nintendo-fans har ventet ivrig på offisielle detaljer om Nintendo Switch 2, og selv om selskapet fortsatt er svært tilbakeholdne, fortsetter lekkasjene å tegne et klarere bilde. En anerkjent teknologi-insider, 91mobiles, har delt en 360-graders video som gir et omfattende bilde av neste generasjons konsoll. Videoen, som regnes som en av de mest nøyaktige representasjonene så langt, avslører et betydelig større design sammenlignet med forgjengerne, med en 8,4-tommers skjerm som er 1,4 tommer større enn Switch OLED.

Switch 2 vil ifølge gjengivelsene komme utstyrt med oppdaterte funksjoner som en 3,5 mm hodetelefonkontakt, en USB-C-port og et mer robust kickstand. I tillegg ser Joy-Cons ut til å være litt større, selv om de beholder det velkjente knappelayoutet. Spekulasjonene peker mot en ny knapp over "Hjem"-knappen på høyre Joy-Con, og det kan være en spennende ny funksjon i vente.

Til tross for disse lekkasjene er viktige detaljer som offisiell lanseringsdato, pris og lanseringsspill fortsatt hemmelige. Hvordan synes du den nye designen er sammenlignet med de nåværende Switch-modellene?