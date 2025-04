Nintendo Switch 2 Pro Controller blir "høydepunktet av alle kontrollere", den er også dyrere

HQ

I tillegg til den nye Joy-Con 2 og tilbehør, har Nintendo bekreftet at Nintendo Switch 2 vil ha sin egen (og dyrere) Pro Controller. Den heter Nintendo Switch 2 Pro Controller, og skal selges separat, og Nintendo vet at den ved første øyekast ikke er til å skille fra den forrige kontrolleren... "men den ble også redesignet fra bunnen av", sier Kouichi Kawamoto, produsent hos Nintendo EPD.

"Spesielt venstre og høyre kontrollpinne er mer stillegående og lager ikke støy, selv når de beveges raskt til kanten. Dessuten glir de veldig jevnt, så vi har begynt å kalle dem smooth-gliding sticks", ler den japanske produsenten.

Nintendo forteller at de har redusert følelsen av å støte når du vipper dem, og sier stolt at den har blitt ansett som "høydepunktet av alle kontrollere" internt hos Nintendo, og at de har brukt mye tid på å gjøre den riktig. Den er også inspirert av GameCube-kontrollerne med håndtakene, som er gjort tynnere for å gi fingrene mer plass.

Men de største forbedringene er lydkontakten, slik at du kan bruke et kablet hodesett for talechat, og to nye knapper, GL og GR, som kan tilpasses, slik at du kan tilordne hvilken som helst knappinngang du ønsker. "Hvis du for eksempel tilordner Capture-knappen til GL-knappen, kan du bruke den til å ta skjermbilder uten å ta tommelen bort fra L Stick", forklarer Nintendo. Disse knappene vil ikke være på Joy-Con 2, men de vil være på Joy-Con 2-ladegrepet, som selges separat.

Kontrolleren kommer også med HD Rumble 2, bevegelseskontroller og amiibo-funksjonalitet. Den vil bare fungere på Switch 2, ikke Switch 1. Prisen på denne utviklede Pro-kontrolleren vil være $ 79,99 / 89,99 euro, 20 mer enn den nåværende Switch Pro-kontrolleren. Som, hvis du allerede har en, vil kunne bruke på Switch 2. Generelt kan du forvente at alt relatert til Switch 2 vil være dyrere enn prisene du er vant til på den første Switch...