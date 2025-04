Nintendo Switch 2 spillnøkkelkort vil kunne videreselges, og er ikke knyttet til en Nintendo-konto

HQ

Nintendo Switch 2-spillkort har vært et av de mest kontroversielle temaene: Nintendo sa at noen spill (i hvert fall deres egne førstespill) vil komme med Game-key-kort, som ikke inneholder hele spillets data, men som fungerer som en "nøkkel" til å laste ned hele spillet på nettet. Dette skapte ubehag hos mange spillere, ettersom det gjør Internett obligatorisk (i det minste for første gang for å laste ned spillet), noe som forvrenger verdien av fysiske spill.

Men i realiteten er dette ikke mye annerledes enn hvordan PlayStation blu-ray har fungert en stund. Og i tilfelle det skulle være noen tvil, er spillkortet obligatorisk hver gang du vil spille spillet, og de er ikke knyttet til Nintendo-kontoen din på noen måte. Dette betyr at bruktmarkedet vil fungere som alltid: Du kan kjøpe og selge brukte spill uten bekymringer, eller låne dem ut til venner og familie.

Det har Nintendo bekreftet overfor GameSpot. Det høres kanskje opplagt ut, men i en verden der et Mario Kart-spill vil bli generasjonens dyreste spill, er det godt å søke etter fullstendige sikkerheter...

Når det er sagt, ser det ut til at noen utgivere vil selge hele spillene sine på spillkortet, slik det skjer med de fleste Switch-spill. Det vil være tilfelle for Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, som kommer på et 64 GB spillkort.