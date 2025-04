Nintendo Switch 2 US-lansering i fare: Etter Trumps tollpause kan det koste mer enn dobbelt så mye å kjøpe den

HQ

Det var og er fortsatt den mest opphetede debatten siden 2. april. Prisen på Nintendo Switch 2 (i stedet for prisen på konsollen, den generelle prisøkningen på spillene) deler fansen. Noen mener at den nye konsollens nye funksjoner og innovasjoner er nok til å rettferdiggjøre prisen, mens andre hevder at merket alltid har vært en rimelig måte for et stort flertall å få tilgang til denne formen for underholdning på. Lanseringen av konsollen den 5. juni kommer imidlertid til å møte et hinder de ikke kunne ha forutsett: Donald Trump.

Eller rettere sagt, hans administrasjon i den amerikanske regjeringen. USA har startet det alle allerede kaller en handelskrig, både med sine direkte rivaler som Kina og Russland, så vel som med sine historiske allierte i Europa. Dette har allerede begynt å sette sine spor i en rekke markeder, der både eksport til og import fra USA blir beskattet. Når det gjelder produkter produsert i Kina, som smarttelefoner, TV-apparater og spillkonsoller (for eksempel Nintendo Switch 2), er tollsatsene som Trump har kunngjort, på 144 %, 152 % og til og med 170 % for visse produkter, ifølge Nikkei Asia, noe som bekreftes av Bloomberg. For øyeblikket er det et moratorium og en global tollsats på 10 %, men når fristen utløper, kommer prisene til å skyte i været, noe som allerede har fått Nintendo til å stanse forhåndsbestillinger av konsollen i landet.

En tollsats på 144 % vil i dagens klima være uoverkommelig for salg av et hvilket som helst produkt, og ikke minst for lanseringen av et nytt produkt som Nintendos konsoll. Hvis Nintendo flytter produksjonen til perifere land som Vietnam (der de allerede har noe produksjon), vil tollen bli lavere, men fortsatt høy. Det mest sannsynlige alternativet er at Nintendo til og med flytter deler av produksjonen til USA, slik Sony allerede gjør med PlayStation. Den tredje og mest usannsynlige veien er at Nintendo ender opp med å utsette lanseringen av Nintendo Switch 2 i USA, men det ville praktisk talt dømme maskinvaren til å mislykkes for tidlig.

Forventningene til konsollanseringen i resten av verden er fortsatt gode, og mange europeiske forhandlere har solgt ut på rekordtid. Tariffer eller ikke, Nintendo Switch 2 vil få den beste lanseringen noensinne, men med handelskrigen truende, kommer det til å bli vanskelig å holde tritt med spillernes entusiasme.