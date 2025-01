Nintendo Switch 2-video viser større størrelse og magnetiske joy-cons

HQ

Nintendo Switch 2 er i ferd med å bygge seg opp, og en video fra CES 2025 gir en sniktitt på det potensielle designet til den kommende konsollen. Det er imidlertid viktig å presisere at filmen viser en kopi av Switch 2, ikke det faktiske sluttproduktet. Kopien ble laget av tilbehørsprodusenten Genki for å gi fansen en forsmak på hva som kan komme i neste generasjon av Nintendo-maskinvare.

Videoen fremhever to viktige aspekter ved Nintendo Switch 2 som skiller den fra forgjengeren: størrelsen og de magnetiske Joy-Cons. Sammenlignet med den originale Nintendo Switch er kopien som vises i videoen merkbart større, noe som tyder på at skjermen og konsollens totale dimensjoner vil bli utvidet. Dette stemmer overens med ryktene om at Nintendo kanskje sikter mot en større skjerm, noe som kan forbedre spillopplevelsen med klarere bilder og større spillerom.

En annen stor endring er de nye magnetiske Joy-Cons. Videoen viser tydelig hvordan disse kontrollerne festes på konsollen ved hjelp av magneter, noe som gir en sømløs og intuitiv tilkobling. I motsetning til den originale Switch, som bruker skinner for å feste Joy-Cons, ser dette nye systemet ut til å forenkle prosessen, noe som gjør det enklere å feste og løsne kontrollerne uten den vanlige anstrengelsen.

Selv om videoen og kopien gir oss en god idé om hvordan Switch 2 kan komme til å se ut, er det viktig å huske at dette ikke er den endelige versjonen av konsollen. Opptakene gir bare et glimt av hva som kan komme i fremtiden, og det kan fortsatt komme endringer før det faktiske produktet blir avduket.

Hva synes du om dette? Liker du ideen om en større Switch med magnetiske Joy-Cons, eller foretrekker du at det originale designet forblir det samme?