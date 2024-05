Nintendo Switch 2 vil bli kunngjort før 2025

HQ

På en dag da Nintendos resultater for regnskapsåret 2024, som ble avsluttet 31. mars, og prognoser for inneværende regnskapsår 2025 slippes har presidenten Shuntaro Furukawa nettopp tatt til X for å åpent nevne "etterfølgeren til Nintendo Switch". Det er i praksis kunngjøringen av den nye konsollens kunngjøring, og det hadde ikke skjedd offisielt, til tross for utallige rykter, før i morges.

Det japanske selskapet forsikrer oss bokstavelig talt om at "vi vil komme med en kunngjøring om etterfølgeren til Nintendo Switch i løpet av dette regnskapsåret. Det vil ha gått over ni år siden vi kunngjorde eksistensen av Nintendo Switch tilbake i mars 2015".

Nintendo Direct bekreftet for juni 2024

I tillegg sier Furukawa-san også i samme melding at det vil bli en ny Nintendo Direct-presentasjon i juni (sannsynligvis en gang etter datoene for Summer Game Fest, rundt tidspunktet for forrige E3), men advarer om at den vil være dedikert til spill som kommer til konsollens line-up i andre halvdel av 2024, med "ingen omtale av Nintendo Switch-etterfølgeren".