Nintendo Switch 2 vil være bakoverkompatibel

Flere ting har indikert at Nintendos neste konsoll vil være ganske lik Nintendo Switch, så mange av oss har håpet at de "gamle" spillene våre vil fungere på Nintendo Siwtch 2/Super Nintendo Switch eller hva den nå kommer til å hete. Nå vet vi at det vil være tilfelle.

Nintendos president, Shuntaro Furukawa, har gått ut på X/Twitter for å bekrefte at etterfølgeren til Nintendo Switch er bakoverkompatibel, ettersom den vil kunne spille spill fra dagens konsoller. Han sier ikke om spillene på den neste konsollen vil se penere ut eller ha mer stabile bildefrekvenser, men ryktene om at konsollen ble vist frem med en bedre versjon av The Legend of Zelda: Breath of the Wilds gir oss håp.

Furukawa-san avslører også at Nintendo Switch Online vil overføres til 2025-konsollen, så det er ingen grunn til å bekymre seg for å miste tilgangen til samlingen din av Nintendo 64-spill og lignende.

Mer informasjon om alt dette og selve konsollen vil bli avslørt innen fire måneder.