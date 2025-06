Nintendo Switch 2 Welcome Tour

HQ

Etter å ha anmeldt spill i over to tiår, er det fint å fortsatt kunne bli overrasket og føle at det finnes utfordringer igjen. Switch 2 Welcome Tour er et perfekt eksempel på dette. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal nærme meg det og se på det, og jeg har også vanskelig for å finne en direkte målgruppe for det, selv om jeg synes det er ganske fornøyelig.

Jeg antar at flere enn meg hevet øyenbrynene da Nintendo annonserte det som en slags introduksjonstittel til Switch 2. Mange har trukket paralleller til Wii Sports, i og med at spillet er ment å fungere som en slags gjennomgang av den nye maskinvaren og presentere mulighetene den byr på. Men der Wii Sports var et spill for alle, føles Switch 2 Welcome Tour egentlig ikke som et spill for noen, bortsett fra muligens en liten superinitiert klikk av hardcore-fans som liker eksperimentelle titler og et sakte tempo.

Hvis du finner alt, kan du gå videre til neste område på Switch 2.

Først var min spontane tanke at det selvfølgelig burde ha vært inkludert i konsollen på samme måte som Wii Sports - som i stor grad bidro til å gjøre Wii til Nintendos den gang største konsollsuksess. Men Switch 2 Welcome Tour har åpenbart ikke den samme sexy, nedstrippede og intuitive appellen som Wii Sports, og befinner seg som sagt i den andre enden av skalaen. Her handler det om supersmå figurer, mye tekst og en overraskende kompleks layout.

Switch 2 Welcome Tour lever virkelig opp til navnet sitt, og hele spillet (eller i hvert fall den delen jeg fikk prøve) foregår på en gigantisk Switch med alt som hører til. Jeg spiller som en utrolig liten karakter, og på toppen av konsollen er det en rekke telt som fungerer som en slags demostasjoner, quizpulter med ansatte bak, og andre stasjoner og folk som går rundt. Alt på konsollen, som knapper, stikkontakter, høyttalere, magneter og annet, er klikkbare, og hvis du trykker på dem, får du en liten forklaring på hva de gjør.

Minispillene er på samme nivå som i WarioWare, og noen ganger knapt nok det.

Ved å se på alt for å krysse av for hva det er å se i hvert område, spille demoer og gjøre spørrekonkurranser, låser du opp nye områder på konsollen og tilbehøret du kan besøke. Jeg tok min lille figur (som selvfølgelig kan personifiseres til en viss grad) og begynte å utforske, fra en enorm venstre Joy-Con 2, deretter skjermen og så den høyre Joy-Con 2. Det er ikke alltid like lett å komme seg videre, og det krever en viss mengde medaljer og å finne ting, som viser seg å være ganske godt gjemt.

For min egen del ble jeg litt overrasket over hvor detaljerte Nintendos beskrivelser av alt er. Velkomstturen går virkelig mer i dybden enn man kanskje skulle tro, og da jeg klikket på linsen som utgjør teknologien bak musepekeren, lærte jeg hvordan Nintendo jobbet med ulike linsevalg fordi det er litt større avstand mellom linsen og overflaten enn på en vanlig PC-mus. På samme måte lærte jeg hvordan vibrasjonene i Joy-Con 2 også kan brukes til å skape lyd, og hvordan teknologien oppnår dette - illustrert ved den umiskjennelige lyden av å plukke opp en penny i Super Mario Bros. Det er ofte litt historie også, som at Nintendo minner oss på at de faktisk lanserte en offisiell mus i 1992 med Mario Paint, og at de også hadde Nintendo 64-musen i Japan i 1999. At Joy-Con 2 fungerer som en mus er derfor ikke så nytt for Nintendo.

Det er overraskende dyp informasjon Nintendo ønsker å fortelle deg om maskinvaren sin.

Etter å ha lest deg opp på et bestemt emne, kan du gå til en Quiz-skranke for å ta en rask quiz om et bestemt tema. Spørsmålene er ikke spesielt vanskelige hvis du faktisk har lest skiltene rundt pulten (du får svaralternativer, hvorav ett eller to ofte er mer på den humoristiske siden), men hvis du ikke har gjort det, er noen av dem nesten blinde flaks. Det er et uvanlig oppsett som betyr at jeg i praksis plugger Nintendo-reklame, noe som både forsterker mitt syn om at det sannsynligvis burde ha vært inkludert i konsollen uansett, samtidig som det får meg til å innse at det absolutt ikke er for alle og forstå hvorfor Nintendo ikke ville legge det med i pakken.

Dette er et spill som barn ikke engang kan spille på grunn av all teksten, og det tilfeldige publikummet som kjøper Switch 2 er sannsynligvis ikke interessert i å lese om den magnetiske teknologien som brukes til å feste Joy-Con 2 til skjermen. Jeg tviler på at selv gamere er veldig opptatt av å gå rundt og lese oppslagstavler og sørge for å huske hva som står på dem for fremtidig referanse. Det er rett og slett ikke et veldig passende spill å sende med konsollen, men jeg vet ikke om jeg synes det er så passende å lade heller.

Pedagogikken er ofte ekstremt god, men å kalle det et spill som går ut på å gjette hvilken ramme en ball beveger seg i, er å dra det litt langt.

Vel, de ulike demoteltene som finnes her og der er alle dedikert til ulike funksjoner på Switch 2, og de er ganske fascinerende utformet. Ta for eksempel måten Nintendo velger å illustrere 4K-grafikk på. De gjør dette med den ultraklassiske banen 1-1 i Super Mario Bros, og viser hvor frimerkestor den blir på en 4K-skjerm. Hele banen blir bare en liten stripe på en normalstor TV, der du ikke bare må spille gjennom den, men også blant annet passere den utstyrt med ildblomst, gå ned et grønt rør og få tak i en 1-Up-sopp. For meg, som er i en viss alder, satt det hele fast (selv om jeg klarte n00b-bragden å dø umiddelbart på den aller første Goombaen, overrasket over hvor utrolig lite alt var), men da jeg så en person som var halvparten så gammel som meg (altså fortsatt litt over 20) spille det samme, slet han i godt og vel 15 minutter med å finne den usynlige blokken som gir en 1-Up-sopp, før jeg avslørte hvor den var. Igjen, det er ikke for barn.

Andre øvelser jeg prøvde, var å styre en ball gjennom en labyrint ved hjelp av Joy-Con 2 som mus, identifisere bildefrekvensen som objekter fløy over skjermen med (for å illustrere overlegenheten til 120 bilder per sekund), og et minispill med maracas som viste frem den nye ristefunksjonen. Sistnevnte imponerte stort, med Joy-Con 2 som tydelig gjenkjente når en maracas var fylt med større eller mindre objekter.

Å, har du ikke et kamera, da kan du ikke spille disse stykkene.

Alle disse minispillene har også høyere vanskelighetsgrader, men de er egentlig bare grunnleggende teknologidemonstrasjoner og er i seg selv ikke særlig underholdende. En vanlig gren i et Mario Party har mer dybde enn disse, så de høyere vanskelighetsgradene tilfører egentlig ikke noe.

Min favoritt blant demoteltene var en Twister-lignende (det populære spillet før festen, du vet) historie der du måtte sette fingrene på fargede firkanter og prøve å fullføre alle ti. Noen demoer måtte spilles på TV-en, andre på enhetens skjerm - denne grenen tilhørte sistnevnte, og fingrene ble raskt flettet sammen, men jeg syntes likevel det var en morsom bagatell som bød på noe nytt. Alt i alt er disse demopakkene i utgangspunktet ikke noe spesielt, men ikke desto mindre underholdende, og oppfyller formålet med å virkelig demonstrere maskinvaren, i tillegg til å oppmuntre deg til å prøve igjen for å sette rekorder slik at du kan få flere medaljer og låse opp nye ting.

Det samme gjelder Pro Controller, som du bør skaffe deg hvis du vil gjøre alt.

Kort sagt, Switch 2 Welcome Tour er en pine i ræva å anmelde. Det er aldri spesielt morsomt, men jeg kjeder meg heller ikke spesielt fordi jeg jobber med spill og fortsatt er genuint interessert i Nintendo. Og det kan diskuteres om jeg spiller i det hele tatt, siden det å klikke på alle funksjonene på en Switch 2, lese faglitteratur om konsollens batteri og riste på Joy-Cons eller tegne streker med en mus neppe kan kalles spilling.

Den største feilen med spillet er imidlertid at du faktisk ikke kan fullføre det med mindre du kjøper visse typer tilbehør. Hvis du ikke har en Pro Controller, kan du ikke gjøre øvelsene, det samme med kameraet og så videre. Jeg forstår hvorfor, for selvfølgelig trenger du en Pro Controller for å kunne spille med det, men det er virkelig ikke et oppsett som føles veldig tydelig, og det bør gjøres tydeligere at du ikke får den fulle opplevelsen uten tilbehør.

Les deg ordentlig opp, så kan du ta en quiz etterpå.

Bortsett fra at Nintendo åpenbart ønsker å tjene en ekstra slant på Welcome Tour i stedet for å samle det i en pakke, har tiden min med spillet fått meg til å innse hvorfor de selger det separat. Det er plottungt, har mye tekst, og føles designet for en ekstremt nisjepreget gruppe spillere. Jeg tror det er et spill som mange barn og nybegynnere vil mislike, og selv jeg, målgruppen, liker det ikke, det føles som om jeg krysser av på en liste med ting jeg skal gjøre.

Det er riktignok et veldig billig spill - som knapt nok kan kalles et spill - men det gjør det ikke noe morsommere. Hvis du vet at du ikke liker sakte tempo, mye tekst, lite interaktivitet og pugging, er det bedre å velge noe annet i stedet. Men hvis du er en av de hardbarkede Nintendo-fansen som kjøper konsollen og alt tilbehøret og gjerne betaler for å trene opp ferdighetene dine, vil dette være midt i blinken for deg.