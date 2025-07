Nintendo Switch 2 Welcome Tour ble laget av Mario Party-utvikleren

HQ

For øyeblikket er det to førstepartsspill på Nintendo Switch 2 tilgjengelig. Det ene er det populære og velkjente Mario Kart World og det andre er den merkelige, splittende teknologidemoen Welcome Tour. Sistnevnte, i motsetning til noen prosjekter som fungerer som demoer av ny maskinvare, som Astro's Playroom og Wii Sports, kom som et frittstående og betalt spill som ikke akkurat har vist seg å være en hit blant de som har sjekket det ut. Et annet spørsmål rundt spillet er hvem som egentlig har laget det. Nå ser det ut til at vi vet det.

Ifølge Nintendo Cubes nettsted (takk, GamesRadar+) var det studioet som er kjent for å være utvikleren av Mario Party som skapte Welcome Tour. Det er ikke uvanlig å se studioet jobbe med mer merkelige prosjekter som dette, ettersom det også har gitt verden Animal Crossing Pocket Camp, Everybody 1-2 Switch, Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics, og mer.

Hvis du ennå ikke har fått tak i en kopi av Welcome Tour, må du huske å lese vår anmeldelse for å se om dette spillet er verdt dine hardt opptjente penger.