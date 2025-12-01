Nintendo Switch-appen for mobilspill oppdateres med Game Chat og forbedringer av iOS-økosystemet

HQ

Nintendo Music og Nintendo Today! er ikke de eneste offisielle appene du kan dra nytte av på mobilenheten din relatert til Nintendo og spillene deres. Det finnes også Nintendo Switch-appen, en app som gir deg tilgang til vennelisten din og et galleri med bilder som importeres direkte fra Nintendo Switch- og Switch 2-systemene dine, i tillegg til sosiale funksjoner som GameChat. Og nå forbereder Nintendo seg på en potensiell økning i antall brukere av Nintendo Switch-appen over jul med Nintendo Switch App-oppdateringen 3.2.0 (oppdaget av Nintendo Life), som legger til noen interessante funksjoner.

Kanskje viktigst av alt er at du nå kan aktivere varsler fra appen, som for eksempel indikerer når en venn kobler seg til fra Nintendo Switch og hva de spiller. Du kan også sende invitasjoner via GameChat til personer som er venner, men som du tidligere har spilt med i en økt. Dette vil helt sikkert bidra til å utvide noen fellesskap og til og med skape vennskap. Til slutt har det nå blitt lagt til funksjoner for å lage dedikerte album i appen på iOS-enheter.

Du kan sjekke ut alle notatene om den nyeste oppdateringen av Nintendo Switch-appen nedenfor.

Nintendo Switch App 3.2.0 Oppdateringsnotater