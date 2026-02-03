Nintendo Switch blir offisielt Nintendos bestselgende konsoll gjennom tidene, Switch 2 fortsetter å selge raskt

HQ

Nintendos siste økonomiske resultater er ute, og de bekrefter at Nintendo Switch endelig har gått forbi Nintendo DS og er det bestselgende systemet fra Mario-, Zelda- og Metroid-produsenten.

Som du kan se i den finansielle rapporten her, har Nintendo Switch offisielt solgt 155,37 millioner enheter, noe som hopper over 154,02 millioner av Nintendo DS med en god del. Det er mange Nintendo Switch-systemer, og selv om det kan være en ny rekordsetter, jager etterfølgeren sitt salg raskere enn noen ser ut til å ha forventet.

Fra og med 4. uke i desember 2025 overstiger det kumulative salgstallet for Nintendo Switch 2 15 millioner. Nå ligger den på 17,37 millioner, og har solgt som varmt hvetebrød siden lanseringen. For å sette det i perspektiv av hvor stort Nintendo Switch er, betyr det fortsatt at etterfølgeren må selge nesten ti ganger så mye som dette imponerende tallet for å slå den. Selv med Switch 2 som ble lansert i fjor, solgte Nintendo fortsatt mer enn 3 millioner originale brytere i løpet av de tre første kvartalene av dette regnskapsåret. Med mange første- og tredjepartstitler som skal lanseres på Switch 2 i år, må vi imidlertid se om den kan fortsette den gode trenden som har gjort den til den raskest selgende Nintendo-plattformen til dags dato.