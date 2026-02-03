Nintendo Switch blir offisielt Nintendos bestselgende konsoll gjennom tidene, Switch 2 fortsetter å selge raskt
Nintendo DS' gigantiske fiende har blitt erobret av hybridkonsollen.
Nintendos siste økonomiske resultater er ute, og de bekrefter at Nintendo Switch endelig har gått forbi Nintendo DS og er det bestselgende systemet fra Mario-, Zelda- og Metroid-produsenten.
Som du kan se i den finansielle rapporten her, har Nintendo Switch offisielt solgt 155,37 millioner enheter, noe som hopper over 154,02 millioner av Nintendo DS med en god del. Det er mange Nintendo Switch-systemer, og selv om det kan være en ny rekordsetter, jager etterfølgeren sitt salg raskere enn noen ser ut til å ha forventet.
Fra og med 4. uke i desember 2025 overstiger det kumulative salgstallet for Nintendo Switch 2 15 millioner. Nå ligger den på 17,37 millioner, og har solgt som varmt hvetebrød siden lanseringen. For å sette det i perspektiv av hvor stort Nintendo Switch er, betyr det fortsatt at etterfølgeren må selge nesten ti ganger så mye som dette imponerende tallet for å slå den. Selv med Switch 2 som ble lansert i fjor, solgte Nintendo fortsatt mer enn 3 millioner originale brytere i løpet av de tre første kvartalene av dette regnskapsåret. Med mange første- og tredjepartstitler som skal lanseres på Switch 2 i år, må vi imidlertid se om den kan fortsette den gode trenden som har gjort den til den raskest selgende Nintendo-plattformen til dags dato.