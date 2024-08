Nintendo Switch er nær ved å overgå PlayStation 2s totale salg i USA

HQ

Til tross for nylige økonomiske rapporter som fremhever nedgangen i maskinvaresalget, ser det ut til at konsollsalgsmarkedet fortsatt går sterkt, i det minste i USA. Circana-analytiker og administrerende direktør Matt Piscatella har oppdatert salgsdata fra store produsenter, og avslører at Nintendo Switch bare er 1,1 millioner enheter unna å overgå PlayStation 2s totale salg i Nord-Amerika. Switch er fortsatt den tredje mest solgte konsollen i USAs historie, bak PS2 og Nintendo DS.

Piscatella sier også at når man sammenligner den samme tidsperioden siden lanseringen, er det nåværende PS5-salget 7 % høyere enn PS4-forgjengeren, noe som også er ganske positivt. Til slutt påpeker han også at Xbox-serien fortsatt er i samme suksessfase som Xbox 360 gjennom hele livssyklusen, og avslutter med "Nei, konsollmarkedet er ikke dømt til undergang".

Hva tror du, vil Nintendo Switch bli kronet til den bestselgende konsollen i USAs historie til slutt før den blir avviklet?