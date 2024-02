Nintendo Switch er snart Japans mest solgte konsoll noensinne

HQ

Helt siden Nintendo Switch ble lansert har den solgt i et rasende tempo takket være den smarte hybridmaskinvaren og de fantastiske spillene. Selv om den er veldig stor overalt, er hjemmebanen Japan ekstraordinært stor, ettersom Famitsu nå avslører at den har solgt 32 027 938 enheter (alle Switch-varianter til sammen). Det betyr at mer enn én av fire japanere i gjennomsnitt eier en Switch...

Et enormt tall, men det har faktisk vært et større format tidligere, som for øvrig også var fra Nintendo. Vi snakker selvfølgelig om Nintendo DS, som i alle varianter nådde 32 990 000 solgte enheter i Japan i løpet av sin levetid. Hvis du regner etter, vil du se at det nå er mindre enn én million enheter for Switch opp til DS-en, noe som betyr at Switch sannsynligvis vil være det største formatet som noensinne er utgitt i Japan før året er omme, selv om salget har avtatt den siste tiden med alle ryktene om Switch 2.

Takk til Nintendo Life.