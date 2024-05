Nintendo Switch-etterfølgeren har fått et kodenavn: MUJI

HQ

Nå er det offisielt. Kappløpet om å avduke Nintendos neste konsoll har begynt, og kunngjøringen vil finne sted senere i dette regnskapsåret. Denne uken har vi ikke bare fått saldoen av fjorårets resultater og løftet om å se Nintendo Switch 2 i løpet av de kommende månedene, men vi har også fått et glimt av noen av nøkkelkomponentene og hva vi kan forvente oss av konsollen.

Nå kommer en ny bekreftelse på Switchens etterfølger: kodenavnet. Famiboards-forumene har dryppet (og veldig spredt) informasjon fra Nintendo-innsidere, og denne interne betegnelsen for Switch 2 har nå kommet frem i lyset. Vi kan nå kalle den Nintendo Switch MUJI.

Ifølge Nintendo Universe-redaktør Necrolipe, en stemme anerkjent som en pålitelig kilde til Nintendo-nyheter, bekrefter at dette er det faktiske kodenavnet som den nye konsollen er kjent under, og at den har sirkulert i flere måneder blant visse kretser nær Nintendo.

Hva betyr Muji, navnet på Nintendo Switch 2?

Mens hemmelige interne produktbetegnelser ofte er meningsløse, har navnet på Nintendo ofte avslørt en viss utvikling av måten konsollen brukes på (eller revolusjon, som kodenavnet for Wii var).

Når det gjelder Muji er vi ikke sikre på hva det kan bety, men Nintenduo har kommet opp med en ganske solid teori om hva det betyr. De hevder at Muji er et ord som kommer av å sette sammen to japanske kanji som skaper uttrykket "formløs" eller "flat", noe som også kan beskrives som et blankt lerret. En annen forklaring er en annen måte å danne fonetikken i Muji med andre kanji på, noe som skulle gi et uttrykk som kan oversettes med "neste drøm".

Uansett er det eneste vi kan si så langt at vi allerede har et navn på Switch 2, og det er MUJI.