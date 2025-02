Nintendo Switch får en mangalese-app i mars

HQ

En manga-leser kommer til Nintendo Switch. Selv om Switch og tredjepartsunderholdning ikke har det beste forholdet - du kan for eksempel fortsatt ikke se Netflix på konsollen - men du får en og annen app her og der for å nyte videoer og mer.

Og nå lanserer Shogakukan en mangaleser på Switch. I følge Manga Watch kommer leseren den 13. mars i Japan. Du må holde bryteren i stående modus for å bruke den, med tommelpinnene slik at du kan endre side mens D-pad brukes til å endre skjermretning.

Du kan zoome inn eller ut med X/Y-knappene, og du får også tilgang til hele Shogakukans mangabibliotek. Den eneste haken er at vi ikke vet om denne appen kommer internasjonalt eller bare til Japan. Den vil helt sikkert være populær i Vesten også, hvor manga og anime fortsetter å være utrolig populært.

