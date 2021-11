Nintendo Switch får to Lara Croft-spill i 2022

HQ

Feral Interactive har avslørt at Lara Croft debuterer på Nintendo Switch i 2022. De arkade-inspirerte spinoffene Lara Croft and the Guardian of Light og Lara Croft and the Temple of Osiris skal begge slippes på Nintendos hybridkonsoll i løpet av 2022. Ingen eksakt dato har blitt satt ennå, og det har heller ikke blitt bekreftet om disse selges separat eller kun samlet.

Det er ikke Tomb Raider-spillene mange kanskje ønsker å se på konsollen, men de er likevel solide spill på deres egne måter og byr på underholdende co-op. Spesielt Guardian of Light har fått ganske gode anmeldelser og sitter med en score på 81 på Metacritic. Temple of Osiris ligger litt lavere med 73 poeng, men vi synes fortsatt det er verdt å gi det et forsøk om prisen er ålreit.

Når vi er inne på pris, det blir interessant å se hva prisen på disse blir på Nintendo Switch. Begge spillene begynner å bli relativt gamle da Guardian of Light ble sluppet i 2010 og Temple of Osiris i 2014, og de er begge på tilbud på Steam i skrivende stund for knapt 30 kroner tilsammen.