Nintendo Switch: Fra vaklende start til verdensherredømme

HQ

På mange måter føles det nesten litt surrealistisk å prøve å oppsummere Nintendo Switch. For en utrolig reise det har vært, der det ikke er noen overdrivelse å si at den slår alt i spillverdenen, med muligens bare Mega Drive, den første PlayStation og Xbox 360 som konkurrenter. Vi snakker om en konsoll som kom fra nesten ingenting, men som likevel klarte å slå gjennom, og som i dag er på god vei til å bli tidenes mest solgte spillkonsoll.

Men... Jeg tror vi bør begynne fra begynnelsen. Og for meg er det 2012 og lanseringen av Wii U. Nintendo hadde sin største konsollsuksess noensinne med Wii, og ønsket å følge opp. De hadde en idé om en konsoll som ville la oss spille på en ny måte og ha en skjerm som ville muliggjøre nye ideer, og som også ville la oss spille trådløst hjemme, selv uten TV. Hvis du myser, minner Wii U Gamepad litt om Switch, og det er lett å se at den er grunnlaget for sistnevnte.

For bare åtte år siden var det lite som talte til fordel for Nintendo og Switch, og mange mente at det var på tide at Nintendo forlot konsolltanken.

Wii U ble imidlertid en gigantisk flopp, og ingenting gikk slik Nintendo ønsket. Spillerne likte ikke å måtte se på Gamepad og TV-en samtidig, mange ble forvirret av navnet og markedsføringen og skjønte ikke at det var en ny konsoll i stedet for et Wii-tilbehør, og maskinvaren var komplisert for tredjeparter, som forlot den. Dermed sto Nintendo nesten alene igjen i en situasjon som minnet om Nintendo 64-tiden, men selv da hadde de i det minste den kraftigste konsollen å skryte av på den tiden, og kassettene hadde noen fordeler (og ulemper) i forhold til de tregere CD-ene.

Dette er en annonse:

Gamecube hadde blitt ansett som en stor flopp ti år tidligere etter å ha solgt 22 millioner enheter i løpet av sin levetid, men Wii U nådde ikke engang 14 millioner. Enda verre var det at Nintendo 3DS også hadde mistet momentum og ikke var i nærheten av å bli like populær som Nintendo DS. At Nintendo skulle gjøre som Sega og slutte med konsoller ble i økende grad sett på som et rimelig scenario, og kanskje ville det neste Mario-spillet bli utgitt til PlayStation, og Metroid ville finne et naturlig hjem på Xbox.

Du trenger ikke falkeblikk for å se utviklingen fra Wii U.

Wii U sovnet sakte inn, og fire år etter lanseringen ble det bekreftet at Nintendo jobbet med en enhet som gikk under arbeidsnavnet NX, som i oktober 2016 ble avduket og fikk navnet Switch. Å si at folk ble lamslått var en overdrivelse. Her er noen av kommentarene fra Gamereactors lesere :

"Jeg synes det er Nintendos dummeste konsoll de noensinne har laget, helt idiotisk! De burde ha laget enten en ny bærbar eller en ny stasjonær konsoll, ikke en hybrid! Jeg ser ikke noe poeng i å ta med konsollen på farten, den er for stor, har for dårlig batterilevetid og er generelt dårlig designet."

Dette er en annonse:

"Som jeg sa, det er en Wii U 2.0, men med avtakbare kontroller. Uten å vite noe om batterilevetid, rekkevidde, ytelse og oppløsning, føler jeg at jeg nok vil vente og se."

"... den er altfor stor til å være noe som helst."

"En altmuligmann, ingen mester".

"Jeg håper ved Gud at dette er en fiasko av Wii U-typen."

"Switch er for dyr, og det ser ut til å være den vanlige oppfatningen på nettet. Seriøst, £300 eller enda mer for dette?"

"Blir en total flopp, gamle spill utgitt på de andre konsollene flere år før og mange Wii U-porteringer... Dette er Wii U 2".

Nintendo gikk rett fra sin dårligstselgende konsoll noensinne til sin bestselgende.

Og så videre, og så videre. Selvfølgelig var det også optimistiske røster, men det var en svært negativ stemning fra enkelte hold. Svært mange hadde regnet Nintendo helt ut, og ideen om en Wii U-lignende konsoll som kostet enda mer, så ut til å være definisjonen på en enveisbillett ut av konsollproduksjonen. Selv om alle disse var så gale som de noen gang kunne være, forstår jeg dem likevel. Jeg har gjort det selv da jeg spådde for magasinet Gamereactor at Nintendo DS ville floppe og tape kappløpet mot PSP ... hvorpå den ble det nest mest solgte formatet gjennom tidene. Ouch!

Switch kom, så og seiret, og denne gangen hadde Nintendo gjort hjemmeleksen sin. Selv om jeg tror visjonen deres om at folk skulle ta med seg Switch og spille flerspiller på farten med sine egne Joy-Cons er ren fiksjon (de som spiller bærbare spill, spiller stort sett alene, selv om det finnes unntak), var det absolutt et oppdemmet behov for en hybridkonsoll. På denne måten kunne Nintendo selv slutte å lage separate spill for bærbare og stasjonære enheter, noe som fremskyndet utgivelsene betraktelig, og ytelsen var god nok for folk flest. I tillegg hadde de Wii U-biblioteket som nesten alle gikk glipp av fordi det solgte så dårlig, og som gjennom hele generasjonen fungerte som et godt utgangspunkt for å fylle ut lanseringslistene med remastere, ikke minst Mario Kart 8 Deluxe, som har blitt formatets mest solgte spill, med over 67 millioner solgte eksemplarer.

I forrige generasjon leverte Nintendo kvalitet som ingen andre, og et godt eksempel på det er Mario Kart 8. Da det ble brakt til et kommersielt levedyktig format, fløy det ut av hyllene.

Nintendo har, i likhet med Sega under Dreamcast-æraen, vist seg å være spesielt gode med kniven på strupen, og til tross for floppen med Wii U kom det mange gode spill til konsollen, og Switch startet ekstremt aggressivt med The Legend of Zelda: Breath of the Wild ved lanseringen, kort tid etterfulgt av nevnte Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2, Mario + Rabbids Kingdom Battle, og ytterligere en måned senere Super Mario Odyssey.

Dette batteriet av sterke titler var nok til å få konsollen til å fly ut av hyllene, noe som i sin tur vekket opp tredjeparter, ikke minst indiespill. Suksess avler suksess, og til tross for et litt tregere første halvår av 2018 når det gjelder salg (med spill som Bayonetta 2, Donkey Kong Country: Tropical Freeze, Mario Tennis Aces og Captain Toad: Treasure Tracker), var ballen allerede i gang. Som vanlig ønsket Nintendo også å tilby noe nytt og presenterte pappkonseptet Labo, som vi kunne leke med på helt nye måter. Heller ikke det ble noen suksess, men den finurlige ideen bidro til følelsen av at Nintendo innoverer og overrasker.

Nintendo kan fortsatt overraske som få andre, og kom opp med ideen om at alle burde bygge med papp året etter at Switch ble lansert.

Hvis første halvdel av 2018 så litt lavere salg enn Nintendos største titler vanligvis leverer, var andre halvdel enda galere. Det var da Super Mario Party, Pokémon: Let's Go Pikachu/Let's Go Eevee og Super Smash Bros. Ultimate ble utgitt, tre spill som til sammen nådde 72 millioner solgte eksemplarer. Og så startet de 2019 med New Super Mario Bros. U Deluxe i begynnelsen av januar, et spill som solgte i nesten 20 millioner eksemplarer.

Nå var det klart at Nintendo hadde oppnådd det umulige. Wii U var allerede glemt, og Switch fløy ut av hyllene etter hvert som salgsrekord etter salgsrekord ble pulverisert. Beviset på dette kommer fra daværende Xbox-sjef Phil Spencer (nå overordnet spillsjef i Microsoft), som bestemte seg for å begynne å samarbeide med Nintendo i stedet for å motarbeide dem, lansere Xbox-eksklusive Ori and the Blind Forest for Switch og la Banjo-Kazooie dukke opp som DLC-figur i Smash Bros.

Til og med Ring Fit Adventure (som faktisk byr på en veldig fin treningsøkt) viser hvordan Nintendo tar risiko på en måte andre ikke gjør.

En annen ting som på en litt merkelig måte bidro til å befeste Switchens popularitet var faktisk pandemien. Folk satt hjemme, og der de fleste andre forlot lokal flerspiller, har Nintendo i stedet satset ekstra hardt på nettopp dette. Og Animal Crossing: New Horizons gjorde det best, utgitt i mars 2022, akkurat da pandemien ble erklært å ha erobret Vesten. Folk bygde byer, hilste på hverandre og nøt isolasjonen, og New Horizons er med i underkant av 48 millioner solgte eksemplarer det nest mest solgte spillet på formatet.

Resten er historie, kan man si. Rundt 2022, etter fem år på markedet, begynte ryktene å svirre om at det var på tide med en avløser. Ikke minst fordi Microsoft og Sony lanserte PlayStation 5 og Xbox Series X/S i slutten av 2020. Switch ble allerede ansett som svakere når det gjaldt maskinvareytelse da den ble lansert, og i forhold til de nye konkurrentene var den praktisk talt fra steinalderen.

Neste uke er det tid for denne...

Nintendo uttalte imidlertid tydelig at det ikke var på tide å bytte ut konsollen ennå, et budskap de ga offentlig til sine finansiører og sørget for at ingen egentlig kunne feiltolke budskapet. Switch hadde flere år i seg. Men likevel, siden 2022, har ryktene fortsatt å sakte men sikkert bli hyppigere og hyppigere og fra gode kilder, mens lekkasjer har dukket opp. I og for seg ikke så rart, ettersom de som ønsker å slippe spill rundt lanseringen rimeligvis burde ha vært i full produksjon. Dette var et trendbrudd som til og med ser ut til å ha overrasket Nintendo selv, det er rett og slett ikke mulig å holde på hemmeligheter lenger, alt vil lekke.

Og lekkasjene fortsatte. I dag vet vi at Switch 2 skal vises frem igjen 2. april, og den vil angivelig lanseres bare noen måneder etterpå. Nylig så vi det som sannsynligvis blir den siste Nintendo Direct som er dedikert utelukkende til Switch, og etter 151 millioner solgte enheter er den i ferd med å få en erstatter, noe som vil føre til synkende salg. Det virker svært sannsynlig at den vil passere Nintendo DS med 155 millioner solgte enheter, og dermed bli Nintendos bestselgende enhet noensinne. Det gjenstår imidlertid å se om den også vil passere PlayStation 2 på drøyt 160 millioner.

...og dermed er det på tide å si farvel til denne - selv om den helt sikkert kommer til å eksistere i minst ett år til.

Det er tydelig at den nå synger på siste verset. Likevel vil konsollen støttes fullt ut i minst ett år til (det er allerede kunngjort spill for 2026 og senere i år Metroid Prime 4: Beyond og Pokémon Legends: Z-A). I tillegg skal vi ikke utelukke at Nintendo har noe mer å kunngjøre som et slags farvel. Om noen få dager vil imidlertid alt handle om erstatningen, der folk til tross for at den ser ganske nøyaktig ut som Switch 1, ikke ser ut til å være like fast bestemt på at den vil floppe. Det kan vi takke Switch for, konsollen som gikk fra fiaskoen med Wii U og en usikker fremtid til å dominere spillverdenen og gjøre Mario større enn noensinne.