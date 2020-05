Nintendo Switch har fortsatt en lang levetid foran seg

Selv om Nintendo har vært veldig stille for tiden, har de fortsatt avholdt deres regnskapsbriefing etter utgangen av forrige finanskvartal, og her er det ikke overraskende et par interessante nyheter å finne.

Der ble det snakket en del om coronakrisens innvirkning på Nintendos planer, som ser ut til å være endret en smule. Dog kom det frem under møtet at planene for selve Switch-konsollens syklus ikke er endret. Twitter-brukeren David Gibson har gjenutgitt noen av overskriftene fra møtet, og her var en av dem at vi enda er "barely in the middle of the switch cycle, no change to that view".

Nintendo har altså masser av planer for deres håndholdte konsoll, som ser ut til å ha mange år foran seg.