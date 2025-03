Nintendo Switch Harvest Moon-pakken viser sine første skjermbilder

HQ

Studio Natsume kunngjorde i januar Nintendo Switch-utgivelsen av 3DS-tittelen bundle Moon: Den tapte dalen og Harvest Moon: Skytree Village. Pakken, som er optimalisert for Nintendo Switch, kommer med oppdatert grensesnitt og kontroller, og forbedringer av oppløsning, teksturer og effekter.

I dagens kunngjøring bekreftet Natsume at prosjektet vil komme i fysiske og digitale formater i juni 2025, uten at noen spesifikk dato er satt på dette tidspunktet. Det vil inkludere DLC og er tilgjengelig for forhåndsbestilling nå på Natsume Store for $ 65, som du vil motta en akrylfigur med.

Her er noen av bildene som er delt av utvikleren.