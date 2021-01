Nintendo Switch klages inn for EU-kommisjonen og Forbrukertilsynet

Du ser på Annonser

Det tok ikke langt tid fra Nintendo Switch ble lansert den 3. mars 2017 til en rekke spillere verden over begynte å merke at hybridkonsollens kontrollere nærmest levde sitt eget liv. Siden den gang har såkalt "Joy-Con drift", altså at figurer eller kameraet beveger seg på en annen måte enn analogspakene skulle tilsi eller ikke er rørt i det hele tatt, blitt et velkjent problem. Etter hvert begynte Nintendo å be de som kontaktet kundeservice om å sende inn kontrollerene til reperasjon, men de aller fleste måtte betale for dette selv. Ikke akkurat en strålende løsning, så det er ikke rart det japanske selskapet nå muligens får litt større press på seg.

Forbrukerrådet og den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC har nemlig samlet inn omtrent 25 000 klager på Joy-Con-kontrollerene, og derfor bestemt seg for å klage Nintendo inn for Europakommisjonen og Forbrukertilsynet. Begrunnelsen er at kontrollerene sliter med førtidig foreldelse (slike produkter har en reklamasjonsfrist på 5 år her til lands, jf. forbrukerkjøpsloven §27), noe som fører til økonomisk tap for oss forbrukere.

Med dette håper Forbrukerrådet og BEUC å tvinge Nintendo til å klart informere folk om dette velkjente problemet, omdesigne kontrollerene slik at de fikses og/eller tilby gratis reperasjoner. Nå får bare tiden vise om Europakommisjonen og Forbrukertilsynet støtter opp om dette, samt hvordan Nintendo svarer for seg denne gangen.

Har du hatt problemer med en Joy-Con eller to?