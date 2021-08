Nintendo Switch knuser PlayStation 3 og Xbox 360

Det ble raskt klart at Nintendo Switch ville bli en stor suksess for det japanske selskapet, men de færreste hadde nok trodd at hybridkonsollen ville gjøre det såpass bra.

Som forventet har det blitt bekreftet at over 89,04 millioner Nintendo Switch-er har blitt solgt, noe som betyr at den allerede har passert både PlayStation 3 og Xbox 360 som "endte opp med" henholdsvis 87,4 millioner og 86 millioner. På toppen av det hele forteller det japanske selskapet at det er forventet at det selges rundt 20,5 millioner konsoller til innen april. Dette betyr at den vil knuse salgstallene til Wii, Nintendos bestselgende konsoll akkurat nå, siden den vesle tassen har solgt 101,63 millioner enheter. Det er fortsatt et godt stykke opp til DS og PS2 sine 154 millioner og 155 millioner, men fy søren hvor imponerende det er uansett.