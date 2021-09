Nintendo Switch lar oss endelig bruke Bluetooth-headset

HQ

Mange av Nintendos spillserier er kjente for fremragende musikk, så flere har latt seg irriterere over at hybridkonsollen har et par begrensninger på lydfronten. Spesielt mangelen på støtte for å bruke lydprodukter via Bluetooth har vært kritisert siden vi her snakker om en hybridkonsoll som ofte er på farten, men dette er ikke et problem lenger.

Nå kan du nemlig laste ned en ny systemoppdatering til Nintendo Switch som faktisk gjør det mulig å bruke lydprodukter via Bluetooth. Dessverre har Nintendo i kjent stil satt en del begrensninger som ødelegger litt av moroa. Blant annet er det kun headset, øreplugger og lignende som mottar signaler fra hybridkonsollen som kan brukes. Mikrofoner og andre produkter som sender ut signaler fungerer ikke. Samtidig er det ikke mulig å bruke flere enn to Joy-Con samtidig når Bluetooth brukes på et lydprodukt. På toppen av det hele kan vi ikke benytte denne muligheten sammen med lokal multiplayer eller benytte flere lydprodukter samtidig...Uansett en grei funksjon å endelig få etter over fire år.