Nintendo Switch nærmer seg Wii med stormskritt

Da Nintendo i februar fortalte at de hadde solgt nesten 80 millioner Nintendo Switch-konsoller skrev jeg at det uansett var et stort hopp opp til Wii sine imponerende 101, 63 millioner, men allerede i august var hybridkonsollen ekstremt nærme 90 millioner. Salget har ikke akkurat stoppet siden den gang heller til tross for komponentmangel.

Ifølge det japanske selskapets ferske finansrapport har det blitt solgt omtrent 3 millioner konsoller siden den gang, noe som betyr at Nintendo Switch passerte 92,87 millioner den 30. september. Dermed er det mest sannsynlig bare komponentmangel som vil kunne stoppe den fantastiske konsollene fra å gå forbi Wii før sommeren.