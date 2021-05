Nintendo Switch nærmer seg Wii-rekord

Du ser på Annonser

Det tok ikke mange dagene fra Nintendo Switch kom i butikkene før det ble klart at hybridkonsollen ville bli en braksuksess for Nintendo, og etter fire år på markedet nærmer den seg en meget imponerende rekord.

I den nyeste finansrapporten avslører Nintendo nemlig at det ble sendt nesten 29 millioner hybridkonsoller til butikkene fra mars 2020 til april 2021, noe som betyr at totalen nå er 84,59 millioner. Nå er det ikke akkurat like uvanlig å se en Switch i butikkene som en PlayStation 5, men vi kan uansett være trygge på at det finnes rundt 84 millioner Switch-er i hjem verden over.

Dermed nærmer den seg Wii sin rekord på 101, 63 millioner enheter (for stasjonære konsoller, for det er fortsatt langt opp til DS-en sine 154 millioner), og med tanke på at formkurven til Switch er bedre enn Wii sin og en forbedret utgave nærmer seg kan du være meget sikker på at Switch blir Nintendos bestselgende konsoll før sommeren 2022.