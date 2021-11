Nintendo Switch og Metroid Dread selger ekstremt godt

HQ

Da Nintendo hadde sitt forrige investormøte i forrige uke avslørte de at Nintendo Switch fortsetter å selge ufattelig bra, og det viser seg at dette i kjent stil fører til rekorder for klassiske serier også.

Nå har nemlig amerikanske NPD Group offentliggjort hvilke spill og konsoller som solgte best over dammen i oktober, og man kan trygt si at Nintendo vil si seg fornøyd. For som om det ikke var nok at Nintendo Switch tar tilbake førsteplassen etter at PlayStation 5 ødela den 33 måneder lange rekken til hybridkonsollen i september har Metroid Dread fått seriens beste lansering noen gang. Dette ved å selge det Nintendo of America-presidenten Doug Bowser hevder var over 854,000 eksemplarer de første tre ukene.

Metroid Dread målte seg uansett ikke med Far Cry 6 og Back 4 Blood som tok de to øverste plassene på amerikanske salgslister, noe som ikke akkurat er veldig rart når begge to er tilgjengelige på både PC, PlayStation og Xbox.