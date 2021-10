Nintendo Switch Online + Expansion Pack blir billigere enn fryktet i Norge

HQ

Som forventet ble det en del reaksjoner da Nintendo annonserte de amerikanske prisene for Nintendo Switch Online + Expansion Pack, altså inkluderingen av Nintendo 64- og Sega Mega Drive-spill, noe overskriften min i den nyhetssaken indikerte også. Heldigvis tok jeg ganske feil om hvor mye tjenesten vil koste i Norge.

For mens jeg trodde at Nintendo Switch Online + Expansion Pack ville koste rundt 490 og 790 kroner her til lands forteller Nintendo at de norske prisene vil være 399 kroner for én person i ett år og 679 kroner for familieløsningen i ett år. Hva synes du om disse prisene da?