Nintendo Switch Online lanserer en stor "strategisk" oppdatering i mars

Oppdateringer og nye tillegg til Nintendo Switch Online-katalogen er ikke like glamorøse som nye eller nyere utgivelser som kommer til Game Pass eller PS Plus, men de er ikke mindre velkomne for fans av retrospill. Denne gangen er det ikke mindre enn fire titler som slutter seg til Super Nintendo / Super Famicom-katalogen, og alle er klassiske strategispill.

Det dreier seg om de turbaserte klassikerne Nobunaga's Ambition, Nobunaga's Ambition: Lord of Darkness, Romance of the Three Kingdoms IV: Wall of Fire og Uncharted Water: New Horizons. De blir alle med i abonnementstjenesten 28. mars, og du kan få et glimt av spillingen deres i traileren nedenfor. Riktignok har grafikken og flyten i spillene blitt langt overgått av senere utgaver av seriene, men det er ingen tvil om at dette var noen av de mest innflytelsesrike strategititlene i historien, med forgreninger som strekker seg helt frem til i dag.