Nintendo Switch Online ønsker Pac-Man velkommen i dag

Selv om rykter om andre nyheter sirkulerer i dag, er fakta som de er at Nintendo har sluppet en ny utvidelse av NES-katalogen på Nintendo Switch Online. Tre titler ankommer abonnementstjenesten i dag, og minst én av dem vil garantert løfte humøret til alle veteranspillere over hele verden som har tilgang til den.

Vi sier dette fordi Pac-Man (originaltittelen) kommer på NSO sammen med Mendel Palace og The Tower of Druaga. Vi innbiller oss at vi ikke trenger å introdusere deg for et av de viktigste spillene i mediets historie, men kanskje vi burde fortelle deg litt mer om dets følgesvenner i dag.

Mendel Palace er et isometrisk puslespill-actionspill utviklet av Game Freak og regissert av - vent på det - skaperen av Pokémon selv, Satoshi Tajiri.

The Tower of Druaga (Namco, 1984) ble beskrevet som et actionrollespill, selv om det passer bedre med det moderne begrepet "dungeon crawler", ettersom du måtte fullføre nivåer i et slott ved å beseire fiender for å befri en prinsesse i fangenskap.

Du kan nå glede deg over disse tre klassikerne uten ekstra kostnad hvis du abonnerer på et hvilket som helst nivå av Nintendo Switch Online. Kommer du til å prøve dem i dag?