Nintendo Switch Online peker mot et "spennende neste år"

Hvis du er konsollbruker, vet du sikkert at for å utnytte det fulle potensialet i den nåværende generasjonen, anbefales det på det sterkeste (men ikke nødvendigvis) å betale for en abonnementstjeneste, som gir tilgang til tilleggsfunksjoner som onlinespill, eksklusivt innhold og en ekstra katalog med spill som du kan glede deg over uten å kjøpe dem, så lenge du holder abonnementet aktivt. Xbox har det hele allerede samlet i Game Pass, og Sony bruker PS Plus. Og begge alternativene er ganske utbredt, så det virket rart at Nintendo Switch, som er den bestselgende av de tre konsollene til dags dato, ikke hadde samme popularitet som konkurrentene, men det er ikke sikkert at det vil være tilfelle særlig mye lenger.

Som du sikkert vet, ba Nintendo for noen dager siden om 10 000 prøvebrukere til en spilltest, og kravet var å ha et aktivt NSO + Expansion Pass-abonnement på tidspunktet for påmelding. Kvoten ble fylt i løpet av få minutter, og så langt har ikke hele prosessen blitt offentliggjort. Men nå har brukere av tjenesten mottatt en e-post om at NSO feirer treårsjubileum, og den peker spesifikt på et spennende år som ligger foran oss.

Utover den nå forsinkede Nintendo Switch 2-annonseringen, tyder informasjonen på at Nintendo Switch Online kommer til å fokusere på en annen måte enn den gjør nå med ankomsten av den kommende maskinvaren, mest sannsynlig i et forsøk på å ta igjen andre tjenester, som blant annet tilbyr direkte talekommunikasjonsalternativer mellom brukere, et prestasjons- / trofésystem og mer.

Hva tror du NSO kan forbedre i fremtiden?