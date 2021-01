Nintendo Switch solgte like mye som PlayStation og Xbox til sammen i 2020

Du ser på Annonser

Vi hører stadig om at Nintendo Switch selger ekstremt bra over nesten hele verden, og nå har vi fått et eksempel på akkurat hvor bra det japanske selskapet gjør det i Storbritannia for tiden.

Christopher Dring, lederen av GamesIndustry.biz, skriver på Twitter at det ble solgt omtrent like mange Nintendo Switch i 2020 på de britiske øyene som PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One og Xbox Series klarte til sammen i samme tidsrom. Nå skal det selvsagt nevnes at Sony og Microsoft sine konsoller solgte dårligere enn årene før siden folk er ute etter de nye konsollene, men det er uansett en imponerende bragd. Derfor skal det også bli spennende å se hva som skjer når The Legend of Zelda: Breath of the Wild II, et nytt Mario Kart og lignende slippes.