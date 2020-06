Nintendo Switch solgte over fire millioner enheter på en måned

Du ser på Annonser

Selv om Nintendo Switch kom for over tre år siden fortsetter den lille maskinen med å selge stort. Særlig under coronakrisen har salget steget markant, såpass mye at det faktisk begynte å bli vanskelig å få tak i en enhet om man var ute etter en.

En ny rapport fra Golden Casino News forteller at det i mars faktisk ble solgt intet mindre enn 4.42 millioner Nintendo Switch-konsoller. Det tilsvarer 20% av hele salget for det daværende finansåret.

Tilsammen hadde Nintendo ved utgangen av mars solgt 55.7 millioner Switch-enheter.