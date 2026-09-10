Nintendo Switch Sports Resort Forhåndsvisning av spillopplevelsen: Sommeren er ikke over ennå

Det hender sjelden at jeg i et travelt Gamescom-program har tid til noe som ikke står på dagens plan, men den første morgenen hadde jeg ikke bare tid til overs, men også nok tid til å dra til det offentlige området og sjekke ut hva Nintendo hadde å tilby. Køene var ikke lange, takket være at det var en dag kun for bransjefolk, men jeg hadde bare tid til én demo. Mario og vennene hans så morsomme ut, men det nyeste jeg fikk øye på på messegulvet var « Nintendo Switch Sports Resort, en oppfølger laget for å vekke nostalgi i meg, da jeg husket timene jeg hadde brukt på å prøve meg på alle idrettene på Wuhu Island i det originale «Wii Sports Resort».

Etter å ha dratt med meg noen jeg hadde møtt på en tidligere avtale (en stor takk til Isiah Williams fra TechRadar for å være en så god sportsmann), klarte vi å få en plass til å spille litt « Nintendo Switch Sports Resort. Fire idretter sto på programmet: tommelbryting, bueskyting, jetski-racing og … bowling? Ikke misforstå, jeg elsker å velte kjegler like mye som alle andre, og det finnes nye bowlingmoduser i dette spillet, men det føltes definitivt litt rart å se det der, til tross for at det er en klassiker. Jeg må også innrømme at jeg ikke endte opp med å spille bowling. Jeg hadde litt tid, men ikke mye.

Jeg kastet meg rett inn i tommelbryting, siden det er et av de mest unike minispillene jeg har sett i et Nintendo-sportspill. Du holder Joy-Con-kontrollen oppreist og beveger tommelen fra side til side til det er på tide å slå ned på motstanderen. Det har ikke særlig mye dybde, bortsett fra muligheten til å lure motstanderen ved å lokke ham med en godt timet tommelplassering. Likevel ender det opp med å være mye rask moro, hovedsakelig på grunn av spenningen som oppstår når tommelen din blir fanget. Hvis noen trykker tommelen din ned, rister du Joy-Con-kontrollen som en gal for å få den løs. Jo mer du blir fastlåst, desto mer må du riste, noe som fører til noen utrolige øyeblikk med redninger i siste sekund, akkurat som hovedkampen i en WWE-pay-per-view.

Jeg er ikke sikker på om tommelbryting vil bli en umiddelbar familiefavoritt. Det blir kanskje moro mellom to søsken, men jeg kan ikke forestille meg at bestemor blir like hekta på det som hun vil elske å spille tennis fra sofaen, mens hun vifter med Joy-Con-kontrollene frem og tilbake som om hun prøver å vifte på en usynlig person som sitter foran henne. Jetski-løpene ga en litt lignende følelse, men de utnytter Joy-Con-kontrollene på en så tilfredsstillende måte at det raskt ble min favoritt av de tre idrettene jeg prøvde.

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Minispillet, som offisielt heter «Power Cruising», lar deg ta kontroll over begge Joy-Con-ene, og holde dem som om du holder fast i sykkelhåndtakene – eller tilfeldigvis som om du kjører jetski. Vipp kontrollerne, så kan du svinge kjøretøyet ditt med en styring som det tar litt tid å venne seg til, men som er overraskende tilfredsstillende når du først har fått taket på det. Vipp håndleddene bakover, så kan du aktivere et fartsløft, som lades opp igjen jo flere bølger du kjører over. Det er nok et enkelt spill, men etter min mening fanger det bedre den sommersportlige atmosfæren i Switch Sports Resort, og byr på noe som gir en følelse av at moroa ikke vil avta etter noen få runder. Jeg er ikke sikker på om jeg kan si det samme om tommelbryting, til tross for at jeg liker det godt.

Til slutt var det bueskyting. Igjen må du holde fast i begge Joy-Con-kontrollene. Du må også holde dem som om du spenner en bue og setter en pil på strengen. Beklager, bestemor, her er det ikke lov å være lat. Du sikter ved å trykke på en knapp, noe som zoomer kameraet nærmere målet, men du må bevege begge Joy-Con-kontrollene for å holde siktet stødig. Tar man vinden med i regnestykket, viser bueskyting seg å være det mest utfordrende minispillet jeg spilte som en del av denne korte demoen. Isiah virket umiddelbart som et naturtalent og slo meg overbevisende, så kanskje det handlet mer om mine egne ferdigheter. Likevel var det veldig gøy å få bruke bevegelseskontrollene på en måte som gikk utover bare å peke og skyte. Det er også et minispill man definitivt kan forestille seg vil gi mye familiemoro, siden man kan ende opp i en konkurranse om hvem som er minst dårlig i spillet, mens man slenger pil etter pil ut i tomrommet.

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Sportsmate-avatarene lar fortsatt mye å være ønsket når det gjelder design, men når det gjelder sportsaktivitetene, er « Nintendo Switch Sports Resort en klar forbedring i forhold til originalen. Akkurat som «Wii Sports Resort» overgår det originale «Wii Sports» på mange måter, viser mangfoldet av spill og bruken av bevegelseskontrollene i «Switch Sports Resort» en jevn forbedring sammenlignet med forgjengeren. Vi fikk ikke prøvd ut den åpne verdenen og spilte bare noen få spill, men inntrykket er likevel at dette er et spill som garantert vil gi mye moro for hele familien, selv om det ikke helt klarer å gjenskape den nostalgiske gullalderen fra Wii Sports Resort.