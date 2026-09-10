Nintendo Switch Sports Resort presentert i en ny trailer

HQ

Om litt over en måned får vi igjen muligheten til å drive med sport sammen med Nintendo, for 22. oktober lanserer de sitt kommende spill « Nintendo Switch Sports Resort. Det er et ganske allsidig spill med totalt 13 idretter, nærmere bestemt:



Bueskyting



Basketball



Bowling



Boksing



Golf



Vannscooter



Hoppetau



Propellfly



Skateboarding



Bordtennis



Tennis



Tommelbryting



Volleyball



Nintendo har nå sluppet en ny trailer som lar oss se nærmere på spillet, inkludert fotomodusen inspirert av prestasjoner, avatarene vi kan bruke (og hvordan vi kan tilpasse dem), enkeltspiller- og flerspillermodus, samt minispill-variantene av de ulike idrettene.

Sjekk ut videoen nedenfor.