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Nintendo Switch Sports Resort

Nintendo Switch Sports Resort presentert i en ny trailer

Under onsdagens Nintendo Direct fikk vi endelig et bedre innblikk i de 13 idrettene vi kan se frem til...

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Om litt over en måned får vi igjen muligheten til å drive med sport sammen med Nintendo, for 22. oktober lanserer de sitt kommende spill « Nintendo Switch Sports Resort. Det er et ganske allsidig spill med totalt 13 idretter, nærmere bestemt:


  • Bueskyting

  • Basketball

  • Bowling

  • Boksing

  • Golf

  • Vannscooter

  • Hoppetau

  • Propellfly

  • Skateboarding

  • Bordtennis

  • Tennis

  • Tommelbryting

  • Volleyball

Nintendo har nå sluppet en ny trailer som lar oss se nærmere på spillet, inkludert fotomodusen inspirert av prestasjoner, avatarene vi kan bruke (og hvordan vi kan tilpasse dem), enkeltspiller- og flerspillermodus, samt minispill-variantene av de ulike idrettene.

Sjekk ut videoen nedenfor.

Nintendo Switch Sports ResortNintendo Switch Sports Resort
Nintendo Switch Sports ResortNintendo Switch Sports Resort
Nintendo Switch Sports ResortNintendo Switch Sports Resort

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