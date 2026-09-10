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Nintendo Switch Sports Resort
Nintendo Switch Sports Resort presentert i en ny trailer
Under onsdagens Nintendo Direct fikk vi endelig et bedre innblikk i de 13 idrettene vi kan se frem til...
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Om litt over en måned får vi igjen muligheten til å drive med sport sammen med Nintendo, for 22. oktober lanserer de sitt kommende spill « Nintendo Switch Sports Resort. Det er et ganske allsidig spill med totalt 13 idretter, nærmere bestemt:
Nintendo har nå sluppet en ny trailer som lar oss se nærmere på spillet, inkludert fotomodusen inspirert av prestasjoner, avatarene vi kan bruke (og hvordan vi kan tilpasse dem), enkeltspiller- og flerspillermodus, samt minispill-variantene av de ulike idrettene.
Sjekk ut videoen nedenfor.