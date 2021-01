Nintendo Switch stod for 87% av konsollsalget i Japan i fjor

Du ser på Annonser

Nintendo Switch har blitt en kjempesuksess verden over siden lanseringen i 2017, og særlig i konsollens hjemland har salget gått helt forrykende.

Gamesindustry.biz har gjennomgått data fra Famitsu/KADOKAWA, og her fremgår det at 87% av det japanske konsollsalget i 2020 ble utgjort av Nintendo Switchø

Ser man på software-salget dominerer konsollen der også. Animal Crossing: New Horizons solgte over 6 millioner fysiske eksemplarer og inntar dermed en klar førsteplass på salgslistene. Nummer to, Ring Fit Adventyre, solgte litt over 1,5 millioner eksemplarer.

9 av de 10 mest solgte spillene i landet var til Nintendo Switch. Det eneste PlayStation-spillet var Final Fantasy VII: Remake, som klemte seg inn på en fjerdeplass.