Nintendo Switch-oppdatering lar oss overføre data, skifte knapper og mer

Når man hører at noe har blitt oppdatert til en 10.0-utgave forventes det gjerne at noen nevneverdige endringer har blitt gjort, så det er godt å se at Nintendo leverer varene også.

Nå kan du laste ned den nye 10.0.0-oppdateringen til Nintendo Switch, og personlig vil jeg si at et av de største høydepunktene der er at vi endelig kan overføre data fra konsollens interne minne til eventuelle SD-kort og vice versa. Dermed trenger vi endelig ikke å frykte nye nedlastninger av spill om konsollen må formateres eller lignende, men det er uansett litt skuffende at lagringsfiler fortsatt ikke vil kunne overføres. Gode, gamle Nintendo som sjelden klarer å leve helt opp til konkurrentene når det gjelder slike ting...

I tillegg til dette er det nå mulig å endre hva de ulike knappene gjør, såkalt remapping, og et par andre mindre endringer og forbedringer.