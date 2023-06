Nintendo Switch-oppfølgeren blir omtrent som PS4 og Xbox One

HQ

Activision-sjefen Bobby Kotick har sagt at Nintendo Switchs etterfølger vil bli omtrent like kraftig som 8. generasjons konsoller, det vil si PlayStation 4 og Xbox One.

Han kom med disse uttalelsene under den pågående rettsaken mellom FTC og Microsoft, der sistnevnte håper å bevise at planen om å kjøpe opp Activision Blizzard er solid. Kotick hevder å vite omtrent hvor sterk Nintendo Switch 2, eller hva den egentlig vil hete, er siden han har snakket med den japanske konsollerskaperen om fremtiden. Det er likevel viktig å bemerke at dette i hovedsak er spekulasjon, for like etter på sier Kotick at de fortsatt ikke vet konsollens spesifikasjoner. Activision har bare fått et tips om omtrent hvor kraftig den blir for å gi utviklerne mulighet til å lage spill for Nintendos neste maskin.

Synes du det er greit at Nintendo tydeligvis vil fortsette å henge omtrent en generasjon bak PlayStation og Xbox?