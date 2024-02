Nintendo Switchs Endless Ocean Luminous er den tredje delen av dykkeeventyret.

"♫ La armene dine omslutte oss

Kom igjen, innrøm at du signerte allerede før du gikk inn i hele stykket. Dette var en av kunngjøringene som det gikk mange rykter om under dagens Nintendo Direct (inkludert en viss delfin-lek som til syvende og sist ikke hadde noe med Gamecube å gjøre), og nå er det en offisiell realitet: Endless Ocean kommer tilbake på Nintendo Switch med en helt ny versjon kalt Luminous.

Oppfølgeren til de to første Wii-spillene utspiller seg i Veiled Sea, en ny region der hver fordypning betyr en endring i undervannsområdene. Men den store nyheten er ikke det, heller ikke den vakre, skarpe HD-grafikken fra originalene, men det faktum at opptil 30 spillere kan dykke sammen online. På sine ekspedisjoner vil de snuble over mer enn 500 marine arter, og kunngjøringen gjør det klart at noen av dem vil være mytologiske.

Endless Ocean og Endless Ocean: Adventures of the Deep kom ut på andre halvdel av 2000-tallet, utviklet av Arika for Wii. Fra samme studio kommer Endless Ocean Luminous den 2. mai 2024.

Her er den første traileren :